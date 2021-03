A finales del año pasado, Warner Bros. Pictures Japan anunció una adaptación animada del popular ‘manga’ de Takami Fukui, Shinya Umemura y Chika Aji: Shūmatsu no Valkyrie, también conocido como Record of Ragnarok. El adelanto de anuncio no solo mostró algunas escenas del primer episodio, sino que reveló parte del elenco principal. El primer tráiler dio a conocer que Miyuki Sawashiro interpretará a Brunhilda; Tomoyo Kurosawa, a Geir; Hikaru Midoriyama, a Thor; Tomokazu Seki, a Lu Bu; y Wataru Takagi, a Zeus.

Ahora, casi 3 meses después, Warner Bros. Pictures Japan y el estudio Graphinica han revelado 12 miembros del elenco y nuevos artes de sus respectivos personajes.

¿Quiénes son los actores de voz que conforman el elenco de Shūmatsu no Valkyrie?

Además de los cinco ‘seiyū’ ya mencionados, a continuación podrán ver a los demás actores de voz confirmados para el ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok):

Adán será interpretado por Sōma Saitō, mejor conocido por ser la voz de Tadashi Yamaguchi en Haikyu!!, Tatsumi en Akame ga Kill! y Twelve en Zankyō no Terror.

Kojiro Sasaki será interpretado por Kazuhiro Yamaji, mejor conocido por ser la voz de Silver Fang en One Punch Man, Kenny Ackerman en Shingeki no Kyojin y Hit en Dragon Ball Super.

Poseidón será interpretado por Takahiro Sakurai, mejor conocido por ser una de las voces de Cloud Strife en la franquicia de Final Fantasy VII.

Hermes será interpretado por Junichi Suwabe, mejor conocido por ser la voz de Grimmjow Jaegerjaquez en Bleach, Yami Sukehiro en Black Clover y Ryomen Sukuna en Jujutsu Kaisen.

Heimdall será interpretado por Yukihiro Nozuyama, mejor conocido por ser Tatsuo Takatsu en Caligula y Ryōhei Hayashi en Tokyo Revengers.

Odín será interpretado por Show Hayami, mejor conocido por ser la voz de Sōsuke Aizen en Bleach y Maximilian Jenius en Macross.

Shiva será interpretado por Tatsuhisa Suzuki, mejor conocido por ser la voz de Ban en Nanatsu no Taizai y Ohma Tokita en Kengan Ashura.

Afrodita será interpretada por Rie Tanaka, mejor conocida por ser la voz de Mitsuru Kirijo en Persona 3 y Ciel en Mega Man Zero.

Loki será interpretado por Yoshitsugu Matsuoka, mejor conocido por ser la voz de Kirito en Sword Art Online, Sōma Yukihira en Shokugeki no Soma y Bell Cranel en DanMachi.

Ares será interpretado por Hinata Tadokoro, mejor conocido por ser la voz de Akimoto en Sirius the Jaeger y Tanabe en Karakai Jōzu no Takagi-san.

Mientras que Taisuke Nakano interpretará a Huginn, Tomohiro Yamaguchi dará vida a Muninn.

¿Quién interpretará el ‘ending’ del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Mientras que Maximum The Hormone interpretará el ‘opening’ del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), titulado Kamigami, SymaG compondrá el ‘ending’: Fukahi.

El ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie se estrenará en algún momento de 2021. Masao Ookubo (Onegai My Melody Yū & Ai, Gekijōban PriPara: Mi~nna de Kagayake! Kirarin Star Live) es el director. Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs Wan!, By the Grace of the Gods) es el responsable de la composición y Masaki Saito, del diseño de personajes. Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Boruto: Naruto Next Generations) es el encargado de la banda sonora.

