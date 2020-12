La serie se transmitirá en el 2021. Aún no se ha fijado una fecha específica.

El primer reparto de actores de voz ha sido confirmado. Entre los talentos se encuentran grandes veteranos como Miyuki Sawashiro, quien interpretará a Brunhilda; Hikaru Midoriyama como Thor; y Tomokazu Seki como Lu Bu. La banda de heavy metal Maximum the Hormone interpretará el tema de apertura.

Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok será producido por el estudio Graphinica. La dirección estará a cargo de Masao Ookubo ( Fullmetal Alchemist: Brotherhood ), la composición será realizada por Kazuyuki Fudeyasu (Bungo Stray Dogs) y la música será elaborada por Yasuharu Takahashi (Boruto).

El concejo acepta con la confianza de que su muestra de poder no será rivalizada por meros mortales. Para tener una oportunidad contra los cielos, Brunhilda reunirá a los mejores representantes de la raza humana para hacer frente a las arrogantes divinidades.

Warner Bros. Pictures Japan ha anunciado una adaptación basada en el popular ‘manga’ de Takami Fukui y Shinya Umemura —con ilustraciones de Chika Aji— Shuumatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok.

