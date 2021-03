The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel recibirá un ‘anime’ en 2022

Durante el directo del aniversario 40 de Nihon Falcom, la compañía dio a conocer que la saga The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel tendrá un ‘anime’ en 2022. Esta saga comprende 4 juegos, el último de los cuales se lanzó en Occidente el pasado 27 de octubre.

¿De qué tratará el ‘anime’ Trails of Cold Steel?

La tetralogía de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel sigue a Rean Schwarzer, miembro de la Clase VII de la Academia Militar Thor del Imperio de Erebonia. A diferencia de otras agrupaciones de la institución, la clase de Rein tiene la distinción de estar conformada tanto por nobles como por vasallos. Mientras disfrutan de su vida escolar y aprenden a vivir en armonía, Rean y compañía se ven involucrados en la lucha de clases entre las Cuatro Grandes Casas y los Reformistas. Eventualmente, este conflicto estalla en una guerra civil.

A diferencia de lo que podría pensarse, el ‘anime’ no adaptará los juegos. En cambio, relatará una historia original. Por el momento, lo único que se sabe es que se ambientará en la región occidental de Zemlya. Este es el continente en el que se ambienta The Legend of Heroes.

¿Quién está detrás de la producción?

En el directo, Nihon Falcom reveló que el ‘anime’ The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel será una producción conjunta entre cuatro compañías: SYOU, NADA, Funimation y UserJoy Technology. Por el momento se desconocen más detalles sobre el proyecto.

¿Cuándo se transmitirá? ¿Cuántos episodios tendrá?

Por el momento, el ‘anime’ The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel no tiene una fecha de estreno puntual. Tampoco se sabe cuántos episodios tendrá ni cómo lucirá.

Fuente: 電撃オンライン