A través del sitio web oficial de Tokyo Revengers, los fanáticos del ‘anime’ basado en la querida obra de Ken Wakui han sido informados de que el actor de voz (‘seiyū’) Tatsuhisa Suzuki ya no dará voz a Ken «Draken» Ryūgūji, vicepresidente y uno de los miembros fundadores de la pandilla Tokyo Manji. A continuación, podrán encontrar el comunicado traducido al español.

“Nos gustaría anunciar que Tatsuhisa Suzuki, que ha estado interpretando el papel de Ken Ryūgūji, será reemplazado luego de las conversaciones entre su agencia y el comité de producción. El reparto y equipo de Tokyo Revengers continuará trabajando juntos en la producción del arco Christmas Showdown”.

¿Por qué Tatsuhisa Suzuki abandonará su rol como Draken en Tokyo Revengers?

Tras el escándalo en el que se vio envuelto por presunta infidelidad a su esposa, la cantante LiSA, Suzuki ha pausado sus actividades profesionales. Sin embargo, el papel de Draken no es el único que el actor ha perdido por el mencionado escándalo. Suzuki también ha abandonado su rol en la segunda temporada del ‘anime’ de Ultraman. También fue reemplazado por Yuichiro Umehara como Anos Voldigoad en The Misfit of Demon King Academy.

¿Quién sustituirá a Tatsuhisa Suzuki como el ‘seiyū’ de Ken «Draken» Ryūgūji en Tokyo Revengers?

Por el momento se desconoce quién será el nuevo ‘seiyū’ de Draken en Tokyo Revengers.

¿Cuándo será la fecha de estreno de la temporada 2 de Tokyo Revengers?

Por ahora, la temporada 2 de Tokyo Revengers no tiene fecha de estreno. Esta fue anunciada en “TV Anime ‘Tokyo Revengers’ Special Event ~Tokyo Manjikai Tachikawa Touring~”.

¿Qué arcos del ‘manga’ adaptará la temporada 2 de Tokyo Revengers?

La temporada 2 de Tokyo Revengers adaptará el cuarto arco del ‘manga’ de Ken Wakui: Christmas Showdown o Confrontación de Navidad (‘Seiya Kessen’), también conocido como el arco de los Black Dragon. Este comprende entre los capítulos 78 y 121 del ‘manga’.

¿De qué trata Tokyo Revengers?

La vida de Takemichi Hanagaki es una espiral descendente. Su autoestima está por el suelo y no tiene estabilidad financiera. Justo cuando piensa que las cosas no podrían ser peor, descubre que Hinata Tachibana —su exnovia— fue asesinada por la pandilla Tokyo Manji. Sin embargo, Takemichi recibe una segunda oportunidad en la forma de la habilidad de viajar por el tiempo. Tras terminar 12 años en el pasado, justo cuando estaba en una relación con Hinata, Takemichi decide infiltrarse en la pandilla y llegar hasta la cima para cambiar el futuro.

¡Cabe recordar que Tokyo Revengers fue uno de nuestros ‘anime’ preferidos de 2021! Para ver otras series animadas que clasificaron en nuestra lista, solo basta con seguir este enlace.

Fuente: página oficial de Tokyo Revengers