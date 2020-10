Así queda el nuevo calendario de estrenos de Warner Bros.

Estamos lejos de ganarle la guerra a la pandemia del COVID-19, y sin una garantía de seguir filmando y poder abrir los cines de manera segura, los estudios no tienen otra alternativa más que posponer sus estrenos hasta que la situación mejore para todos. Esta semana, Warner Bros. ha confirmado que su gran mayoría de películas tendrán que ser reprogramadas para una fecha mucho más adelante.

Notablemente, las películas que tuvieron mayor retraso fueron Dune y The Batman. Dune, que originalmente tenía un estreno para diciembre de este año, ha sido pospuesta para octubre del 2021, mientras que The Batman cambia su fecha del 1 de octubre del 2021 y pasa al 4 de marzo del 2022. Sin embargo, la nueva película de The Matrix se estrenará mucho antes de lo que se había planeado y estará programada para diciembre del 2021.

Este es el nuevo calendario de estrenos de Warner Bros.:

Mujer Maravilla 1984 – diciembre 25, 2020.

The Matrix – diciembre 22, 2021 (antes abril 1, 2022).

Dune– octubre 1, 2021 (antes diciembre 18, 2020).

The Batman – marzo 4, 2022 (antes octubre 1, 2021).

The Flash – noviembre 4, 2022 (antes junio 3, 2022).

Dos películas no anunciadas que se estrenarán en junio 3 y agosto 5, 2022.

Shazam 2 – junio 2, 2023 (antes noviembre 4, 2022).

Black Adam queda indefinida (antes diciembre 22, 2021).

Minecraft también queda indefinida (antes marzo 4, 2022).

Vía: Polygon