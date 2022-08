Lamentamos ser portadores de malas noticias para los fanáticos de la chica murciélago. Warner Bros. Pictures anunció que la película Batgirl, mejor conocida aquí como Batichica, que iba a llegar a HBO Max este mismo año ha sido cancelada. Lo que hace difícil de comprender esta noticia es que el filme se encuentra completamente filmado.

Esta decisión fue tomada tras el radical cambio de liderazgo en Warner. El nuevo CEO David Zaslav ha decidido enfocarse en producciones que serán estrenadas en los cines y dice que no tiene sentido hacer películas de «alto presupuesto» que saldrán directamente a servicios de ‘streaming’.

La cancelada película de Batichica tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares. Se encontraba en preproducción y todavía no se habían considerado los gastos de promoción y publicidad. La protagonista era interpretada por Leslie Grace (In the Heights) y estaba acompañada por Michael Keaton, como Batman; J.K. Simmons, como el comisionado Gordon; y Brendan Fraser, como el villano Firefly.

Los fanáticos del personaje en redes sociales no recibieron bien la noticia y ya están comenzando la campaña #ReleaseBatgirl para tratar de convencer a Warner que estrene la película de Batichica (Batgirl) en HBO Max a pesar de todo.

El estudio también canceló el estreno de la película animada Holiday Haunt, la secuela de ¡Scooby!

Fuente: The Hollywood Reporter