2023 no ha sido un muy buen año para las películas de superhéroes en los cines, pero algunos de los filmes de este género que hemos visto este año nos han gustado mucho. The Marvels fue muy agradable y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 fue una verdadera joya. Pero la que de verdad se ganó un lugar en nuestro corazón fue Blue Beetle y si no pudieron verla en la pantalla grande, muy pronto podrán hacerlo en HBO Max porque les diremos cuándo llega o cuál es su fecha de estreno en este servicio de ‘streaming’.

Esta película cuenta la historia de Jaime Reyes. Este joven de ascendencia latina llega a su casa en Palmera City tras pasar varios años en la universidad, solo para encontrar a su familia en medio de una grave crisis económica. Mientras busca un trabajo que le permita ayudarlos, se ve involucrado con Industrias Kord y en posesión de un misterioso “escarabajo” que se fusiona con él y lo convierte en un poderoso guerrero acorazado. Ahora debe proteger a su familia de los ataques de quienes quieren apoderarse de esta arma mientras busca la forma de deshacerse de ella.

Los invitamos a leer nuestra reseña de este filme para que descubran por qué nos gustó tanto.

Esperamos haberlos animado a verla ahora que podrán hacerlo desde casa.

¿Cuándo llega Blue Beetle a el servicio de ‘streaming’ HBO Max?

Gracias a un comunicado de HBO Max y Warner Bros. Pictures Latinoamérica nos enteramos que la fecha de estreno en ‘streaming’ de esta divertida película será el viernes 17 de noviembre de 2023.

¡Ojalá la disfruten tanto como nosotros!

Fuente: comunicado oficial de HBO Max