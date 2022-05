Chip y Dale al rescate (2022) – Reseña

La generación X y los los ‘millennials’ más viejos recordamos con mucho cariño a Chip y Dale al rescate. Esta caricatura de finales de los años ochenta modernizó a las clásicas ardillas de Disney, convirtiéndolas en parte de una agencia de detectives. Con la llegada del Disney+ y el reinicio de series como Patoaventuras, muchos fanáticos estaban pidiendo el regreso de ‘los rescatadores’. Les hicieron caso, pero nadie hubiera adivinado la forma en que volvieron.

Esta no es una continuación de la adorable caricatura que veíamos los sábados en la mañana. Bueno, sí lo es, pero es una ‘metacontinuación’. En lugar de mostrarnos a Chip, Dale, Gady, Monty y Zipper en su agencia de detectives, nos cuenta lo que pasó con sus protagonistas como si fueran actores, más de 30 años después de la cancelación de su serie.

Dale lleva décadas tratando de recuperar la fama perdida, mientras que Chip se ha convertido en un exitoso vendedor de seguros que no acepta que no es feliz. Culpa a su viejo compañero de la cancelación de su popular programa y no ha hablado con él en mucho tiempo. Pero cuando Monterey Jack es secuestrado por una organización criminal, Chip y Dale deben dejar sus diferencias de lado y trabajar juntos para ir al rescate de su viejo amigo.

La exploración de viejas franquicias mediante metanarrativas está de moda. Hace poco vimos a Matrix Resurrecciones hacerlo y la nueva Scream apuntó la cámara hacia su propia fanaticada. A simple vista parecía que la película de las ardillas hubiera tomado esta aproximación para poder llenarse de cameos y referencias. Sorpresivamente, resultó mucho más interesante y entretenida de lo que esperábamos.

El punto de comparación obvio es ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Esta es una versión de nuestro mundo en la que los personajes de caricaturas son reales y viven junto a los humanos. La inocente apariencia de los dibujos puede esconder un lado oscuro, pero en lugar de hacer un comentario sobre la segregación y la gentrificación —como la película de Robert Zemeckis— Chip y Dale al rescate usa a Hollywood para contar una historia sobre los altibajos de estar en el negocio del espectáculo.

La verdadera sorpresa es que lo hace bastante bien. Aunque no hay forma de ocultar que los montones de cameos y referencias al mundo de las caricaturas son la principal atracción, como se puede notar en la enorme atención que recibió el cameo del Sonic feo, la película hace críticas astutas y bromas muy divertidas sobre lo efímera que es la fama, la falta de originalidad en Hollywood y épocas pasadas en el mundo de la animación. Hay momentos capaces de sacar verdaderas carcajadas a los espectadores y referencias bastante oscuras que ‘los entendidos’ van a apreciar mucho.

Si reducimos Chip y Dale al rescate a su más básica esencia podemos describirla como un ‘buddy film’ con el familiar y efectivo tropo de ‘la pareja dispareja’. El choque de las personalidades opuestas de las ardillas protagonistas funciona tan bien como siempre y el estima que se tienen el uno al otro le da algo de humanidad al desarrollo. Es básico y cae en varios clichés, pero funciona.

Lo que no funciona tan bien es la mezcla de estilos de animación. Dale y muchos otros personajes son CGI con “aspecto realista” lucen bien, pero otros como Chip son animación 2D tradicional… o más bien pretenden serlo. En realidad también son creaciones CGI tridimensionales con un renderizado que les da la apariencia de ser animación 2D. Chip no luce mal, pero otros personajes no recibieron el mismo cuidado y desentonan bastante.

Hay otros elementos que levantan suspicacias sobre Chip y Dale al rescate y están en su trama. Los villanos son una organización que ‘piratea’ caricaturas, secuestrándolas y grabando películas similares a producciones populares para venderlas en el extranjero. Parece como si Disney estuviera equiparando la violación de sus derechos de autor con la trata de personas. Este subtexto parece ser demasiado “adulto” para esta clase de película. Pero es verdad que —aunque es definitivamente apta para niños— esconde bastantes chistes y referencias subidas de tono que los más pequeños seguramente no captarán. Por ejemplo, la obsesión de Monty por el queso es inequívocamente convertida en una adicción a una droga como la heroína o cocaína.

Disney es infame por lo agresiva que es a la hora de proteger sus derechos de autor. La forma como Chip y Dale al rescate muestra la reproducción de sus personajes como el peor crimen que se pueda cometer puede ser una coincidencia o una forma de condicionar al público a ponerse de su lado. También es “sospechosa” la forma en que presenta los ‘reboots’ de clásicos como algo inherentemente positivo. Tal vez estamos siendo paranoicos, pero la compañía de Mickey Mouse no se convirtió en un cuasimonopolio siendo sutil.

Otros han criticado el filme por la forma en que retrata a Peter Pan. Argumentan que hay puntos de comparación en la historia del personaje en la película con la de Bobby Driscoll, el niño que hizo su voz en la película de 1953. Él fue despedido del estudio años después. Su carrera nunca se recuperó y su vida terminó en una tragedia.

Dejando posibles complicaciones temáticas a un lado, podemos decir que Chip y Dale al rescate es una película mucho mejor de lo que aparentaba ser. Aunque su desarrollo es simple y algo predecible, está llena de momentos muy divertidos que harán reír a niños y adultos, sobre todo a los que vieron la serie animada en su infancia y ahora pueden comprender la crisis de la mediana edad que sufren los protagonistas.