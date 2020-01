Crisis en las Tierras Infinitas: así terminó este espectacular crossover

Mundos mueren, universos desaparecen, los héroes permanecen.

Los tres primeros episodios de Crisis en las Tierras Infinitas, el impresionante ‘crossover’ de las series de superhéroes DC, fueron una agradable sorpresa sobre la que pueden leer aquí. A pesar de las restricciones de formato y presupuesto, el canal CW logró crear una aventura épica, divertida y dramática en la que los riesgos no podían ser más altos. A mediados de diciembre nos dejaron con un ‘cliffhanger’ impresionante que nos tuvo angustiados durante semanas. Afortunadamente, la conclusión ya está aquí y estuvo a la altura de lo esperado.

La cuarta parte de Crisis comienza en el punto de convergencia entre el tiempo y el espacio. La realidad ha sido destruida y ya no hay un Multiverso. Cuando los pocos héroes sobrevivientes —y un villano— están al borde de la desesperación, reciben la visita de Oliver Queen, ahora convertido en el Espectro, quien les da la posibilidad de escapar usando la ‘speedforce’. Deben reencontrarse en sus memorias, impedir que Mar Novu cree accidentalmente al Anti-Monitor y tratar de recrear los múltiples universos.

Este episodio sirve principalmente como un homenaje a la historia de Arrow. La mayoría de personajes visitan eventos ocurridos anteriormente para recordarnos lo mucho que esta serie evolucionó con el tiempo. Vemos rivales convertidos en aliados y tragedias en alegrías. Aunque parece una pérdida de tiempo, pues nada de esto tiene mucha importancia para la trama, es en realidad una buena forma de comenzar el cierre de la serie que dio inicio a todo.

También nos presenta un cameo que cambia la relación entre los multiversos de DC Comics. Flash se encuentra con su contraparte del Universo Extendido de DC, interpretado por Ezra Miller. Aunque este encuentro no parece ser más que un guiño, ya que nada más sugiere que las películas se desarrollen en este mismo multiverso, es algo que nos dio mucho de que hablar y los fanáticos se encuentran felices por eso.

Al final del episodio, los héroes se encuentran cara a cara con el Anti-Monitor y sus guerreros sombra en ‘el origen del tiempo’. A pesar del tono épico y la grandiosa música, fue otra batalla en el mismo estilo de los combates multitudinarios de estos ‘crossover’, demasiado similar a la que vimos en la primera parte. El enfrentamiento uno-a-uno entre Oliver y el Anti-Monitor tuvo más relevancia y emoción, ya que el Espectro tuvo que sacrificarse para dar origen de nuevo al Multiverso. Afortunadamente, tuvo tiempo para decir adiós a Barry y Sarah, los héroes que emergieron de los episodios de su serie.

La quinta y última parte del ‘crossover’ fue un cierre casi perfecto para esta aventura. Las cosas regresaron a la normalidad… bueno, más o menos. Las Tierras de Supergirl, Flash y las demás series del canal se unieron en una sola para formar Tierra-Prime. Este tremendo cambio abre todo un universo (je je je, universo) de posibilidades. Esto puede hacer más divertida la continuidad entre la series y dar pie a apariciones especiales más a menudo.

La primera mitad del episodio tuvo un tono bastante triste y solemne. Los personajes están haciendo duelo por la muerte de Oliver y se les da el espacio necesario para expresar su tristeza y dolor. La segunda mitad trae de nuevo algo que hizo mucha falta en el resto de la miniserie: el humor. Los personajes, especialmente los pertenecientes a Legends of Tomorrow, nos hacen reír constantemente y todo mejora más con la aparición de un Beebo gigante que nos muestra cómo será el trabajo en conjunto de todos los héroes.

Por supuesto, la crisis no ha terminado y el Anti-monitor regresa para acabar con los héroes. La nueva batalla, aunque tiene momentos excelentes —como un enfrentamiento de los héroes voladores contra el villano— no es tan épica como el combate anterior. El escenario de la batalla es un lote nada especial que hubiera podido servir de fondo para cualquier otra escena. Resulta un poco decepcionante. Aunque cuenta con la participación de otros héroes como Dreamer y Superman, no es la batalla campal que esperábamos. Algunos personajes —como Black Lightning, Killer Frost y Heat Wave— son relegados a un papel de apoyo en otra parte. Por su parte, Cisco, Constantine, Brainiac-5 y muchos otros secundarios importantes ni siquiera aparecen en todo el episodio. También ansiábamos ver el regreso de héroes que se fueron, como Hawkgirl o Guardián. No es un mal enfrentamiento final, pero pudo ser mucho más.

La Crisis en las Tierras Infinitas termina con un último homenaje a Oliver Queen, a quien se le crea un altar con su uniforme en el nuevo ‘Salón de la Justicia’. Esta escena, en la que Flash, Supergirl, J’onn J’onzz, Black Lightning, Batwoman, Superman y Sarah Lance se sientan en su nueva ‘sede’ de operaciones, resulta muy emocionante. También hay un pequeño guiño que seguramente pondrá una sonrisa de felicidad en los rostros de los fanáticos que recuerdan la serie animada de Los Superamigos.

A pesar de sus defectos, y en ocasiones gracias a ellos, este ‘crossover’ fue todo un éxito. Sí, el guion sigue estando lleno de incoherencias y situaciones innecesarias, pero nos trajo grandes momentos para todos sus personajes. También cambió el status-quo de las series participantes de formas muy intrigantes y fue una emotiva despedida para una de sus figuras principales.

Aunque es una lástima que las películas de DC no tuvieran la repercusión y éxito que muchos esperaban. Estas series pudieron crear algo especial en su lugar. Obviamente no están a la altura técnica del Universo Cinematográfico de Marvel, pero tienen mucho corazón y Crisis en las Tierras Infinitas fue la mejor prueba de eso.

Seguramente habrán más ‘crossover’ en el futuro. Ya se anunció uno entre Batwoman y Supergirl, pero será difícil que alguno logre superar en escala y emoción a éste.