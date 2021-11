Disney Plus Day, las próximas series de Marvel que llegarán a Disney+

Con la celebración del Disney Plus Day, el señor Ratón reveló lo que próximamente llegará al servicio de ‘streaming’. Por supuesto, esto incluye nuevas series de Marvel Studios y demás producciones inspiradas en el lucrativo universo de la Casa de las Ideas. Como podrán apreciar, los anuncios incluyen series ya reveladas y algunas completamente inesperadas.

A continuación, hallarán todas las series de Marvel presentadas durante el Disney Plus Day.

X-Men ’97

Originalmente emitida entre 1992 y 1997 por Fox Kids, X-Men fue una de las series animadas de superhéroes más celebradas de la década previa al nuevo milenio. Aunque tuvo 76 episodios repartidos en 5 temporadas y un final, Disney se está preparando para revivir esta serie tras más de 20 años. Por el momento se desconoce qué arcos de los cómics serán adaptados.

Los nuevos episodios de X-Men ’97 se emitirán en algún momento de 2023 solo por Disney+. Beau DeMayo, conocido por ser guionista de la serie The Witcher, será director y guionista.

Moon Knight

Moon Knight se transmitirá exclusivamente por Disney+.

She-Hulk

She-Hulk se transmitirá exclusivamente por Disney+.

Ms. Marvel

Ms. Marvel se transmitirá exclusivamente por Disney+ en algún momento de 2022.

What If…? (temporada 2)

La temporada 2 de What If…? se transmitirá exclusivamente por Disney+. Para ver nuestro top de episodios de la primera temporada del peor al mejor, basta con seguir este enlace.

Echo

Maya Lopez, mejor conocida como Echo, hará su debut en el UCM en Hawkeye. Sin embargo, la heroína interpretada por Alaqua Cox también recibirá su propia serie. Será exclusiva de Disney+. Por ahora no se sabe si se ambientará antes o después de los eventos de Hawkeye.

Spider-Man: Freshman Year

Esta serie seguirá el primer año de Peter Parker como el amigable vecino Spider-Man mientras balancea sus responsabilidades superheroicas y vida personal. Será dirigida y escrita por Jeff Trammel, mejor conocido por ser guionista de series como Glitch Techs y The Owl House.

Spider-Man: Freshman Year se transmitirá exclusivamente por Disney+.

I Am Groot

I Am Groot se transmitirá exclusivamente por Disney+.

Ironheart

Ironheart se transmitirá exclusivamente por Disney+.

Agatha: House of Harkness

Agatha: House of Harkness se transmitirá solo por Disney+. Por el momento se desconoce si la serie se ambientará antes o después de los eventos de WandaVision. Jac Schaeffer, que dirigió y escribió WandaVision, ejercerá los mismos roles en la serie encabezada por Kathryn Hahn.

Marvel Zombies

Marvel Zombies se transmitirá solo por Disney+. No se sabe si se ambientará en la misma realidad «zombificada» que se visitó en la temporada 1 de What If…? o si será una diferente. Bryan Andrews, que dirigió la primera temporada de What If…?, será el director de la serie.

Secret Invasion

Secret Invasion se transmitirá exclusivamente por Disney+.

¿Cuál de estas próximas series de Marvel Studios presentadas dentro del marco de Disney Plus Day es la que más están esperando? ¡No olviden decirlo en los comentarios!

Fuente: Disney Plus