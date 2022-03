El director de Morbius se inspiró visualmente en Pokémon

En entrevista con IGN, el director Daniel Espinosa señaló una de las inspiraciones a la hora de producir su visión de Morbius en la gran pantalla: Pokémon. Para Espinosa, las luces y los colores que usa la serie de animación para expresar los diferentes poderes, fueron un referente a la hora de recrear al vampiro viviente de Marvel.

«Cuando miras a Morbius, él siempre deja un rastro púrpura en los cómics y esas solo son líneas hechas con un lápiz. Pero creo que si tal vez podíamos tomar esa especie de idea de Pokémon y traducirla en una experiencia psicodélica para Morbius, podía crear una nueva versión de cómo expresar poderes», afirma el director.

En los avances de Morbius, el personaje interpretado por Jared Leto refleja un aura en tonalidad púrpura durante las diferentes escenas de acción. Cuando vuela o ataca, deja una estela etérea a su paso, similar a la de Nightcrawler en las películas de X-Men.

«El estilo de pelea de Morbius es depredativo y bestial. La forma en que se mueve es felina y salvaje. Él no está cómodo en su propio cuerpo, porque solía ser muy frágil, nunca capaz de hacer estas cosas. Ahora tiene este poder abrumador, que no sabe cómo controlar. Todavía no sabe cómo lidiar con eso,» señala Greg Townley, doble de riesgo.

¿Cuándo se estrena Morbius en Colombia?

Morbius se estrena el próximo 31 de marzo en Colombia.