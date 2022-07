Como veremos en esta reseña, El hombre gris (The Gray Man) tiene todo lo necesario para convertirse en otro gran éxito de Netflix. Cuenta con un elenco de lujo, un presupuesto de más de 200 millones de dólares, una enorme campaña publicitaria y detrás de cámaras tiene a Joe y Anthony Russo. Ellos son los hermanos responsables de algunos de los más grandes éxitos del Universo Cinematográfico de Marvel.

De hecho, ya se puede considerar un éxito y es seguro que millones de personas corrieron a verla en ‘streaming’ tan pronto se estrenó. A pesar de eso, es una de las películas más mediocres y aburridas que hemos visto en 2022.

¿Cómo pudo pasar eso con una mezcla de ingredientes de tan alta calidad? Vamos a descubrirlo.

El hombre gris es una clásica historia de agentes secretos y conspiraciones gubernamentales. Es protagonizada por Ryan Gosling en el papel de Sierra Seis, miembro de un programa de la CIA que pone a exconvictos a realizar tareas que deben permanecer “por fuera de los libros”. Cuando es obligado a acabar con otro agente Sierra, descubre que un oficial de la agencia es corrupto y eso lo convierte en un hombre perseguido.

La trama se desarrolla de acuerdo a lo esperado. Cada 20 minutos tenemos una escena de acción que llena la pantalla de disparos, explosiones y destrucción. Tiene elementos sacados de películas de James Bond, Rápidos y Furiosos, Misión Imposible y Bourne. El problema es que no sabe qué es lo que hace especiales a esas franquicias y termina copiando sus peores elementos.

¿Por qué los personajes de El hombre gris son tan aburridos si tienen excelentes actores?

El principal problema de este filme es sus desabridos personajes. No importa lo talentosos o atractivos que sean los actores, sus roles están muy mal escritos. No hay carisma en el mundo capaz de hacerlos interesantes. Sierra Seis no tiene personalidad y los intentos de darle algo de gracia con “diálogos graciosos” resultan fuera de lugar. Ya hemos visto a Ryan Goslin interpretar a personajes estóicos geniales en Drive y Solo Dios perdona, pero estos tenían trasfondo y dramas emocionales interesantes. Este superagente no tiene nada que lo haga medianamente especial.

Lo mismo ocurre con Dani Miranda, interpretada por Ana de Armas. En su breve aparición como otra agente de la CIA en 007: Sin tiempo para morir demostró mucha más gracia que en este insípido rol. Esto también aplica para Regé-Jean Page, que no tiene aquí nada de lo que lo convirtió en una superestrella en Bridgerton, y para una desaprovechada Jessica Henwick.

También pusieron aquí a Danush, uno de los más importantes actores del cine tamil. Tomando en cuenta el reciente éxito de RRR, tiene sentido que Netflix esté mirando hacia India a la hora de presentar más películas como El hombre gris. Pero solo usan a este artista para una escena de acción que apenas resulta decente. Por si no fuera suficiente insulto, su única línea notable existe para darle un orientalista y aburrido “sentido del honor”.

¿Recuerdan a la niña de ocho años que adoramos por sus escenas junto a Leonardo DiCaprio en Había una vez… en Hollywood? Aquí está de nuevo, pero interpreta a una damisela en apuros que resulta aburrida incluso para los bajos estándares de ese cliché.

Lo único digno de ser destacado en este charco de personajes mal elaborados y diálogos decepcionantes es Chris Evans como el mercenario psicópata Lloyd Hansen. Mientras los demás actores se mueven como zombis en el guion, se nota lo mucho que se está divirtiendo el ex Capitán América en su exagerado rol como villano. Podemos criticar todo lo que queramos su horrible bigote o su arquetípico concepto, pero tiene algo que nadie más en esta película demuestra: una personalidad.

¿Por qué las escenas de acción de El hombre gris en Netflix no resultan emocionantes?

Las cosas empiezan bien para esta película. Tenemos a un par de elegantes protagonistas en una llamativa fiesta en Bangkok que termina en una pelea en medio del lanzamiento de fuegos artificiales. No es nada especial, pero tiene mucho potencial. Usualmente, las primeras escenas de acción de filmes como este solo sirven para establecer tono y ritmo porque todavía no conocemos bien a los personajes ni sabemos cuáles son “las apuestas” de la trama.

El problema es que en El hombre gris nunca terminamos de conocer a los personajes y dichas “apuestas” no importan. Es por eso que no importa que hayan destruido Praga con un largo tiroteo en un tranvía. Si esta escena tuviera a Ethan Hunt de Misión Imposible o Dominic Toretto de Rápidos y Furiosos sería más emocionante incluso si no cambiaran nada más. Ya sea que nos agraden o nos molesten, estos personajes son capaces de causar emociones en nosotros. Pero Sierra Seis no nos importa en absoluto. Puede estar en la secuencia más extravagante en la historia del cine e igual bostezaríamos.

¿Por qué los hermanos Russo hicieron una película tan mala?

Si miramos las películas que Joe y Anthony Russo hicieron tras su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel descubrimos que todas tienen algo en común: han sido decepcionantes.

La exitosa Misión de Rescate, escrita por Joe Russo, tiene mucho en común con El hombre gris y en nuestra reseña explicamos por qué es tan mediocre a pesar de sus elaboradas escenas de acción. El drama criminal Cherry —protagonizado por Tom Holland y escrito y dirigido por los hermanos— fue criticado por formuláico y poner “estilo sobre sustancia”.

Debido a esto podríamos pensar que los Hermanos Russo tienen buena técnica cinematográfica, pero no saben escribir personajes. ¿El éxito de sus filmes para Marvel se debe a que usan personajes ya establecidos? Puede ser cierto, pero esas películas también tienen una gran desarrollo de personajes e introducen algunos que se convirtieron en favoritos de la audiencia. Los personajes de El hombre gris también existían antes. Esta película está basada en un libro.

A lo mejor se debe a los productores. Kevin Feige y Disney son conocidos por su constante vigilancia sobre sus producciones. Por su parte, las malas lenguas dicen que Netflix se limita a pasar cheques y dejar que los cineastas hagan lo que quieran. Si esto es verdad, puede ser que los hermanos no tuvieron un ambiente que les exigiera un buen trabajo con personajes y se enfocaron solo en elementos técnicos. Eso explicaría por qué esta película abusa de los trucos de iluminación y las tomas en dron que no aportan nada al filme.

A nosotros nos encantan Ryan Gosling y Ana de Armas, pero El hombre gris de Netflix no es una película en la que se luzcan. Hay decenas de producciones con ellos que son mucho mejores. La única razón que se nos ocurre para perder el tiempo con este filme es que quieran ver a Chris Evans con un bigote ridículo y apropiándose de cada escena en la que aparece gracias a una maldad caricaturesca.