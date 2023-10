El enorme éxito de la película de Super Mario Bros. y el gran recibimiento que tuvo la serie de The Last of Us auguraban un buen futuro para las adaptaciones de videojuegos al cine y la televisión. Ahora le tocó el turno a un filme basado en uno de los más grandes fenómenos culturales que tuvo este medio en la última década. En esta reseña vamos a ver si la película de Five Nights at Freddy’s va a dejar satisfecha a la exigente comunidad de fanáticos de FNAF o si presenciamos el regreso a la edad oscura de los videojuegos en la gran pantalla.

Por si no conocían esta franquicia, FNAF es una popular serie de juegos de terror independientes. En sus inicios, la jugabilidad consistía en administrar el tiempo vigilando cámaras de seguridad y reservas de energía para evitar la muerte a manos de criaturas animatrónicas. Gracias la obsesión de los youtubers con sus sustos repentinos y complicada mitología o ‘lore’ se convirtió en una sensación.

La historia nos presenta a Mike, un joven con problemas para mantener un trabajo estable que teme perder la custodia de su hermana Abby. Desesperado, acepta un trabajo como guardia de seguridad nocturno en una pizzería abandonada. Con el paso de las noches descubrirá que no está solo en ese lugar. Los animatrónicos que entretenían a los niños en el pasado ansían nueva compañía y que su hermana está en peligro.

Hacer una película basada en Five Nights at Freddy’s o FNAF no pudo ser tarea fácil. No es que su concepto sea complicado. No lo es en absoluto. Es que a medida que han salido nuevos juegos y novelas la trama se ha complicado y el elenco de personajes se cuenta en las docenas. ¿Cómo decidir qué incluir y qué dejar por fuera sin enojar a los fanáticos?

Creemos que este filme hizo lo correcto al volver a lo básico. Buscó una base dramática ajena a los juegos e incluyó detalles y huevos de pascua que sólo los más fanáticos reconocerán. Aunque no es una cacería de referencias como sí lo fue la película de Mario, los espectadores atentos sí van a ser recompensados. También hay cameos de algunos de los youtubers que ayudaron a popularizar los juegos.

A pesar de una introducción que parece sacada de Saw y de una brutal muerte que solo vemos en sombras, no hay casi sangre ni violencia. Five Nights at Freddy’s tiene el tono de una película de terror para niños y eso tiene sentido porque los mayores fanáticos de FNAF están en la demografía de 8 a 16 años. Piensen que es como un capítulo de la serie Escalofríos. Lo que si nos parece imperdonable es su falta de sustos repentinos. ¡Eso es lo que hizo tan popular a los videojuegos!

Esta película no causa miedo, pero lo verdaderamente lamentable es que a veces llega a aburrir. El drama familiar de los protagonistas es sólido y combina bien con la obsesión de Mike con revivir en sus sueños un momento traumático de su infancia, pero el ritmo al que se desarrolla es glacial.

Debemos esperar más de media hora para la aparición de los animatrónicos y aún más tiempo para que hagan algo interesante. Pero después de su primera masacre se les muestra como seres amigables que simplemente no pueden llegar a asustar a nadie. La historia tiene una lógica absurda que nos tendrá realmente confundidos respecto a ciertos eventos de la trama y a las reacciones de los personajes.

Esto es una verdadera lástima porque Freddy, Bonnie, Foxy y Chica lucen absolutamente increíbles. Sus diseños están directamente calcados de los juegos y sus movimientos son excelentes. Agradecemos que los productores hayan decidido hacer marionetas animatrónicas reales en lugar de recurrir a un CGI que seguramente hubiera arruinado el efecto.

Volvamos a los problemas que tiene el film y hablemos más de su relación con los videojuegos. Los momentos que causaron la mayor reacción de la audiencia —principalmente formada por preadolescentes— fueron aquellos que referencian directamente el ‘lore’ de los juegos, pero que al público general le resultarán incomprensibles. Ver por primera vez a Golden Freddy es genial, pero la mayoría lo confundirán con el Freddy normal. También es un momento que carece de fuerza temática. Lo mismo pasa con la gran revelación del villano y el apellido del protagonista. Nada de eso tiene sentido para los no ‘gamers’ y resulta forzado.

Es triste, pero la película de Five Nights at Freddy’s falla como película de terror, los animatrónicos no asustan y los fans quedarán decepcionados si esperaban grandes revelaciones sobre el lore de los juegos de FNAF. Tiene algunos momentos geniales, referencias divertidas y actuaciones decentes, pero la trama no ofrece nada realmente interesante ni causa miedo.

No dudamos que, a pesar de todo, será un éxito. Si Universal Pictures y Blumhouse deciden continuar con la franquicia, futuras películas podrían adaptar los elementos más interesantes de la enrevesada trama de los juegos y presentar a sus personajes más escalofriantes. Imaginar a Nightmare Freddy en la gran pantalla nos causa escalofríos.