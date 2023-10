Si ya vieron el nuevo filme basado en el popular videojuego de terror —pueden leer nuestra reseña aquí— saben que hay detalles en ella que le resultarán especialmente divertidos a los fanáticos. Vamos a hacer un listado de todas las referencias o ‘huevos de pascua’ a los juegos de FNAF que encontramos en la película de Five Nights at Freddy’s, incluyendo a Sparky y Vanessa.

Si ustedes vieron una referencia o detalle interesante que nosotros olvidamos incluir aquí, por favor hágannoslo saber en los comentarios.

Sobra decir que todo lo que vamos a mencionar en este artículo puede ser considerado ‘spoiler’.

Una historia al estilo de los minijuegos

Tras la violenta escena de introducción en la que vemos a un guardia de seguridad caer víctima de los animatrónicos de la pizzería, vemos una secuencia de créditos que nos muestra el trasfondo. Como en los juegos, vemos a un hombre púrpura (William Afton) disfrazado de conejo amarillo (Spring Bonnie) secuestrando a cinco niños uno por uno. Esta es una parte de la trama directamente tomada de los juegos. Lo interesante es que la muestran en estilo de los gráficos pixelados de videojuegos clásicos igual que los minijuegos y secuencias de historia de cada entrega de la saga.

El tablero de la escuela

Cuando Mike habla con la profesora de Abby podemos ver a su espalda un tablero con varios nombres de animales. Entre ellos están ‘zorro’ (‘fox’) ‘pollito’ (‘chick’), ‘oso’ (‘bear’) y ‘conejo’ (Bonnie). Esta es una clara referencia a los animatrónicos que aparecerán más adelante: Foxy, Chica, Freddy y Bonnie.

Pero hay otra palabra que no hace referencia directa a algo de la película, sino a un personaje muy importante de los juegos: ‘marioneta’ (‘puppet’)

Chica’s Magic Rainbow

La heladería que visita Mike al comienzo de la película se llama Magic Rainbow. Esta es una referencia a Chica’s Magic Rainbow, un jefe de FNAF World. El mismo arcoíris aparece también como un dibujo infantil en la pizzería.

Vanessa en Five Nights at Freddy’s

Vanessa, la mujer policía que se hace amiga de Mike en la película de Five Nights at Freddy’s y que guarda un gran secreto es una de las referencias más interesantes a los juegos de FNAF. Ella es uno de los personajes más importantes del juego FNAF: Security Breach y antes de aparecer en él ya había sido mencionada en AR: Special Delivery y VR: Help Wanted.

En los juegos, ella es una guardia de seguridad que también guarda un gran secreto, pero este es diferente al de la película. Ambas tienen el cabello rubio. También hay una teoría entre los fanáticos que dice en que ella podría ser en realidad Elizabeth Afton (o un animatrónico de ella), la hija «fallecida» de William Afton en los juegos. Esto, por supuesto, es verdad en la película.

Balloon Boy

El protagonista de los tristemente únicos sustos en la película de Five Nights at Freddy’s y de su escena de mitad de créditos es un personaje muy conocido de FNAF 2: Balloon Boy.

Balloon boy también aparece en uno de los dibujos infantiles de la pizzería.

Cameos de youtubers

Como seguramente saben, una buena parte de la popularidad de FNAF se debe a los youtubers que lo jugaban y gritaban en vivo y aquellos que se han dedicado a analizar su enrevesado ‘lore’. Algunos de ellos aparecen en la película. Matthew ‘MatPat’ Patrick, de Game Theory, aparece como un mesero y CoryxKenshin es el taxista que recibe sustos de Golden Freddy y Balloon Boy.

El nombre del personaje de MatPat en la película es Ness y eso va a resultar hilarante a sus fanáticos.

También hay una breve mirada a un tablero de «empleado del mes» en la pizzería que está poblado por 8-Bit Ryan, Baz, Razzbowski, Dawko y FusionZGamer.

Durante un tiempo se rumoreo que el popular Markiplier también aparecería en la película de FNAF. Todo parece indicar que si le ofrecieron un rol en ella, pero no pudo participar por problemas de agenda.

Sparky el perro

Entre todas las referencias o ‘huevos de pascua’ que encontramos en la película de Five Nights at Freddy’s a los juegos de FNAF, la presencia de un perro animatrónico destruido es la más interesante porque podría tratarse de Sparky.

Sparky no es un personaje de los juegos, es una leyenda urbana sobre ellos. Cuando el primer FNAF explotó en popularidad en 2014, algunos jugadores comenzaron el rumor de que había un animatrónico secreto: un perro llamado Sparky que no atacaba al jugador. Incluso se crearon guías para encontrarlo a pesar de que era falso.

Más adelante, algunos fanáticos modificaron el juego para incluir a Sparky o lo volvieron un personaje importante de sus propios ‘fangames’. Su legado es tan importante para esta generación de ‘gamers’ como lo fueron los rumores sobre la existencia de Sheng-Long en Street Fighter II o el truco para encontrar a Mew en los primeros Pokémon.

Por si fuera poco, la cafetería que aparece en la película y en la que está el cameo de MatPat también se llama Sparky’s.

Hay otro perro animatrónico llamado Fetch que aparece en uno de los libros Fazbear Frights, pero es descrito de forma muy diferente al que vemos en la película.

Otros detalles interesantes

Mike Schmidth es el nombre del protagonista del primer juego y hay pistas que sugieren que su nombre real es Michael Afton, hijo de William Afton.

El traje en el que tratan de poner a Abby al final de la película tiene un parecido a Circus Baby, pero podría ser un diseño genérico.

La muerte de Michael Afton en el traje de Spring Bonnie es una referencia directa a los juegos, en los que «muere» de la misma forma y da origen a Springtrap. Su frase «yo siempre vuelvo» es una referencia a esto.

Esas fueron todas las referencias y huevos de pascua a los juegos de FNAF que encontramos en la película Five Nights at Freddy’s, incluyendo a Sparky y Vanessa. Si ustedes encontraron uno que nos listamos aquí, por favor díganlo en los comentarios.