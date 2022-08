House of the Dragon: explicamos el árbol genealógico de la Casa Targaryen

¿Estás viendo House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que cuenta los sucesos de La Danza de los Dragones, el cual representa un momento crítico para los Targaryen? Si es así, puede que te confunda todo el raro entramado que es el árbol genealógico de la Casa Targaryen, por lo que en esta nota te ayudaremos a entender House of the Dragon y los parentescos que hay entre personajes como Rhaenyra y Daenerys, esta última de Game of Thrones.

Seleccionamos a algunos personajes que son importantes para la historia. Haremos la explicación con acontecimientos antes o mucho después de House of the Dragon para conservar la emoción por la trama sin revelar tanto de lo que se viene. A su vez, explicaremos detalles de la Casa Targaryen en Game of Thrones.

Explicación del árbol genealógico de la Casa Targeryen durante House of the Dragon

El árbol genealógico completo, proveniente de awoiaf.westeros.org, se puede ver a continuación. Se sugiere precaución a la hora de revisarlo, pues puede contener elementos importantes de la historia de la serie House of the Dragon.

Árbol genealógico de la Casa Targaryen en el que aparecen Rhaenyra, Daenerys y otros personajes de House of the Dragon y Game of Thrones.

Hay que tener en cuenta que la serie comienza 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. Dicho esto, si quieres entender el lugar de muchos de estos personajes, puedes leer la descripción de los más importantes a continuación:

Jaehaerys I

Jaehaerys «el Conciliador» es quien comienza siendo rey en House of the Dragon. Asumió como monarca 48 años después de la llegada de Aegon «el Conquistador» y duró en el trono 55 años, durante los cuales ofreció paz y resolvió los conflictos del reino, especialmente con la Fe de los Siete. No obstante, a sus 67 años de edad murió su heredero, el príncipe Aemon. Después, tuvo que escoger si su heredero tenía que ser la hija de Aemon, Rhaenys; o si este iba a ser el hermano menor de Aemon, Baelon. Finalmente, escogió a Baelon. No obstante, Baelon también murió. Por lo tanto, Jaehaerys convocó al Gran Consejo y puso a votar a todos los señores de Westeros entre Rhaenys, de la línea de sucesión directa (pero mujer); o Viserys, hijo de Baelon, el hermano menor del heredero original. Viserys ganó en la votación. Dos años después, Jaehaerys I murió y se nombró como rey a Viserys I.

Rhaenys Targaryen

Rhaenys fue apodada «la reina que no fue» al perder en la votación frente a Viserys, su primo. Por lo tanto, resulta ser la prima segunda de Rhaenyra Targaryen. Rhaenys está casada con Corlys Velarion, quien ostenta la flota más grande de los Siete Reinos. Los Velarion son de origen valyrio, al igual que los Targaryen. Ella monta a la dragona Meleys.

Viserys I

Para continuar en este árbol genealógico de la Casa Targaryen en House of the Dragon y los libros, hablamos de Viserys I. Este es quien asume como rey pocos minutos después del comienzo del primer episodio. Está casado con Aemma Arryn. La única hija que ha superado el nacimiento y la primera infancia con vida es Rhaenyra, por lo que él tiene una preocupación constante por la línea sucesora. Si bien él piensa en dejar a Rhaenyra como su heredera, muchos en el reino no están de acuerdo con esta posibilidad. Aun así, intenta por todos los medios tener un hijo varón. Durante un tiempo montó a Balerion, el mismo dragón que llevó Aegon el Conquistador a las batallas y que fue apodado «el Terror Negro». Sin embargo, Balerion murió de vejez antes de los acontecimientos de la serie.

Daemon Targaryen

Daemon es el ambicioso hermano de Viserys I. Ya que Viserys no cuenta con un heredero hombre, él está codiciando todo el tiempo el Trono de Hierro y se considera a sí mismo el heredero. Él inicia House of the Dragon como Comandante de la Guardia de la Ciudad. Él es un guerrero prodigio, pero cuenta con una gran crueldad y sentido moral cuestionable. También monta el dragón Caraxes.

Rhaenyra Targaryen

Al inicio de la serie, Rhaenyra Targaryen es la única hija viva de Viserys I. A pesar de la resistencia de personajes como Daemon, Viserys se ve pensativo sobre si hacerla su heredera o no, recordando un poco lo que pasó con su prima Rhaenys. Rhaenyra es joven, pero entiende que tiene un deber con el reino y trata de aprender sobre lo que es gobernar. Recién tiene 15 años en los primeros episodios. Rhaenyra Targaryen monta al dragón Syrax.

Alicent Hightower

Alicent Hightower es la hija de Otto Hightower, quien es la mano del rey. También es la mejor amiga de Rhaenyra y están en edades similares. Alicent resulta ser muy importante durante los acontecimientos de House of the Dragon.

Ancestros de los personajes de la serie

A continuación, vamos a explicar sobre el trío original de la Casa Targaryen y donde comenzó toda su historia en los Siete Reinos:

Aegon el Conquistador

La Casa Targaryen no proviene de Westeros, sino del continente al este, Essos. Su origen es de Valyria, un imperio que duró unos cinco mil años y que tuvo gran poder gracias a su tecnología y los cientos de dragones que poseían. Sin embargo, 100 años antes de la conquista de Westeros, comenzó un cataclismo que acabó para siempre con Valyria. Previendo el desastre, los Targaryen ya vivían en Dragonstone, la isla-fortaleza en Westeros. Durante 100 años vivieron allí, hasta que Aegon I decidió hacerse con los Siete Reinos. Su primera fortaleza en el continente fue en lo que se conoce actualmente como King’s Landing. Desde entonces, los reyes Targaryen han estado viviendo allí. Aegon montó a Balerion, el mismo dragón que sobrevivió hasta los tiempos de Viserys I.

Visenya Targaryen

Visenya era la hermana mayor de Aegon. Como era normal en Valyria y en los Targaryen, ellos se casaron. Ella montaba al dragón Vhagar.

Rhaenys Targaryen

Rhaenys era la hermana menor de Aegon. Si bien era normal casarse entre la familia, no lo era tomar dos esposas. Aun así, Aegon también se casó con su hermana menor. Ambas hermanas participaron activamente en la conquista. Por eso, el emblema de la Casa Targaryen es un dragón de tres cabezas, representando a los tres hermanos/esposos. Rhaenys montaba al dragón Meraxes.

Relaciones importantes con Game of Thrones

Ahora en este árbol genealógico vamos a explicar las relaciones entre los miembros de la Casa Targaryen de House of the Dragon y de Game of Thrones. Para contextualizar, hay una diferencia de alrededor de 180 años entre estos dos momentos.

Aerys II «el Rey Loco»

Entre Rhaenyra y Aerys II hay unas siete generaciones. Es decir, Rhaenyra es la tatara tatara tatara tatara abuela del «Rey Loco». Él nació en el 244 después de la conquista de Aegon. Este comenzó siendo un rey respetado y con fortuna. De hecho, tuvo un buen tiempo a Tywin Lannister como Mano del Rey. Sin embargo, ciertos rumores terminarían haciendo desastres en su salud mental. Primero, escuchó que Tywin Lannister tomaba más decisiones importantes que él, así que empezó a actuar con recelo y por sí mismo. Esto hizo que fuera capturado en el Valle Oscuro por Lord Denys Darklyn, quien estaba en acto de desobediencia y a quien Aerys planeaba ejecutar. Después de un asedio de seis meses, los ejércitos reales y de los Lannister lograron liberar a Aerys, pero este ya se había vuelto excesivamente desconfiado, incluso de sus aliados. También empezó a tener una obsesión enfermiza con el fuego, especialmente el fuego valyrio. Fue por eso que cuando inició la Guerra del Usurpador, este comenzó a acumular grandes cantidades de fuego valyrio debajo de la ciudad. Cuando Tywin Lannister lo traicionó y comenzó a saquear King’s Landing, este ordenó a sus alquimistas inmolar a toda la ciudad, ya que pensaba que el fuego no le haría daño o lo haría renacer como un dragón. Jaime Lannister paró toda esta operación asesinando a los alquimistas y al rey, por lo que ganó el apodo de «Matarreyes».

Rhaegar Targaryen

El primogénito de Aerys II nació en el año 259 (octava generación desde Rhaenyra Targaryen) y a menudo se le describía como un caballero inteligente y atractivo. Se casó con Elia Martell de Dorne. Fue el hermano mayor de Daenerys Targaryen. En un acontecimiento conocido como el Torneo de Harrenhall, él quedó como campeón y coronó como Reina del Amor y la Belleza a Lyanna Stark. Se dice que un año después la secuestró y se la llevó lejos al sur. Esto molestó al Norte y, particularmente, al hermano mayor de Lyanna, Brandon. Este fue con un grupo de amigos a King’s Landing, donde fueron arrestado por Aerys II. El rey exigió la presencia de los padres de los jóvenes, así que Rickard Stark y un grupo de señores llegaron a la Fortaleza Roja. En su locura, Aerys ordenó quemar vivos a todos los prisioneros. Debido a eso, Eddard Stark, Robert Baratheon y Jon Arryn decidieron iniciar una guerra conocida como la Rebelión del Usurpador. Esto terminó con la muerte de Aerys y la coronación de Robert. Rhaegar murió a manos del martillo de guerra de Robert durante la Batalla del Tridente.

Viserys Targaryen

Después del asesinato de Aerys, el ejército de Tywin Lannister terminó de tomar King’s Landing. Gregor «La Montaña» Clegane llegó a la Fortaleza Roja y violó a Elia Martell, la esposa de Rhaegar. Después la mató a ella y a sus hijos. Aerys contaba con otro hijo, Viserys. Además, la reina Rhaella estaba embarazada. Esta tomó a su hijo y huyó hacia Dragonstone antes de que los atraparan. Años después, Viserys moriría a manos de Khal Drogo por su insolencia en las celebraciones de Vaes Dothrak. Este último fundió oro y le puso una «corona» con el metal aún en altas temperaturas.

Daenerys Targaryen

Daenerys Targaryen nació en medio de la rebelión durante el año 281 en Dragonstone. Su madre se aseguró de enviarla a ella y a Viserys al otro lado del mar, a las Ciudades Libres, antes de morir producto del parto. Desde entonces, ella fue manipulada por Viserys y hasta vendida a Khal Drogo. Ambos tienen la ambición de recuperar el reino. Posteriormente en la serie de Game of Thrones, Daenerys es considerada la última sobreviviente de la Casa Targaryen, pues ya no quedan más descendientes en su árbol genealógico.

Robert Baratheon

Aunque parezca sorprendente, Robert Baratheon está emparentado con la Casa Targaryen, aunque no lo hayan mostrado en Game of Thrones. Su abuela Rhaelle fue una de las hijas del rey Aegon V. Por lo tanto, Robert es primo tercero de Daenerys Targaryen. Por este motivo, se consideró que él tenía cierto derecho al trono después de la rebelión y fue coronado rey.

Fuente: Libros de Canción de Hielo y Fuego