Puede que la serie basada en las novelas de George R. R. Martin nos haya decepcionado con su final, pero seguimos muy enamorados de su mundo y no nos molestaría volver a Westeros. Es por eso que estamos muy interesados en House of the Dragon (La Casa del Dragón), la precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos) que llegará próximamente a HBO Max, y compartiremos con ustedes toda la información que tenemos sobre su fecha de estreno, personajes, historia y mucho más.

Este artículo será actualizado a medida que surja más información sobre la serie.

¿Cuál es la fecha de estreno de House of the Dragon (La casa del dragón) en HBO Max?

Tal como fue revelado en la cuenta oficial del servicio de ‘streaming’ para Latinoamérica, la serie se estrenará el domingo 21 de agosto de 2022 en Colombia y el resto de la región.

¿Esta serie está basada en alguno de los libros de Canción de hielo y fuego?

Más o menos. Es una adaptación de la segunda mitad del primer volumen de Fuego y Sangre. Este libro de George R. R. Martin fue publicado en 2018. Comienza con la conquista de Westeros por parte del Rey Aegon I Targaryen y narra la historia de su reinado y el de sus descendientes hasta Aegon III.

La segunda mitad del libro, en la que se basará la serie, se compone de dos secciones llamadas La muerte de los dragones y Consecuencias. Estas narran los eventos de la guerra civil conocida como ‘la danza de los dragones’ y el reinado que siguió, marcando el declive de la Casa Targaryen.

El segundo volumen de Fuego y Sangre, que presumiblemente contará la historia de Aegon IV y sus amantes, está planeada pero no tiene fecha anunciada de lanzamiento. Se dice que George R. R. Martin no quiere trabajar en este libro hasta no dar un final a Canción de hielo y fuego.

¿Cuál será la historia de House of the Dragon (La casa del dragón)?

Como ya dijimos, la serie contará la historia de la guerra civil entre miembros de la Casa Targaryen conocida como la danza de los dragones o muerte de los dragones.

El conflicto fue una lucha entre Rhaenyra Targaryen y su medio hermano Aegon II por quedarse con el trono de su padre Viserys I. Se trató de una guerra sangrienta que dividió a las grandes casas de Westeros en alianzas. También marcó el comienzo del fin para la especie de los dragones, que no regresarían al mundo hasta el nacimiento de los dragones de Daenerys, doscientos años después.

A continuación pueden ver un árbol genealógico de la Casa Targaryen durante el conflicto para que usen como referencia:

¿Quiénes son los personajes de House of the Dragon (La casa del dragón) y qué actores los interpretan ?

Paddy Considine (Peaky Blinders, Bienvenidos al fin del mundo) es el Rey Viserys I Targaryen , quinto rey de los Siete Reinos y reconocido por su amabilidad.

, quinto rey de los Siete Reinos y reconocido por su amabilidad. Matt Smith (Doctor Who, El misterio de Soho , Morbius ) es el Príncipe Daemon Targaryen , heredero aparente del Trono de Hierro, gran guerrero y con mucha experiencia montando dragones. Es el hermano menor del Rey Viserys y tío de la Princesa Rhaenyra.

, ) es el , heredero aparente del Trono de Hierro, gran guerrero y con mucha experiencia montando dragones. Es el hermano menor del Rey Viserys y tío de la Princesa Rhaenyra. Emma D’Arcy (Hanna, Truth Seekers) es la Princesa Rhaenyra Targaryen, hija del Rey Viserys que pretende convertirse en la primera mujer regente de Westeros. También sabe montar dragones.

Olivia Cooke (Bates Motel, Ready Player One ) es Lady Alicent Hightower , la mujer más ‘linda’ de los Siete Reinos. Es la hija de Ser Otto Hightower y parte del círculo interno del rey.

) es , la mujer más ‘linda’ de los Siete Reinos. Es la hija de Ser Otto Hightower y parte del círculo interno del rey. Rhys Ifans (El increíble Spider-Man, Spider-Man: sin camino a casa) es Ser Otto Hightower, padre de Alicent, Mano del Rey Viserys y rival político del Príncipe Daemon.

Eve Best (Nurse Jackie, El discurso del Rey) es la Princesa Rhaenys Velaryon (no confundir con la Princesa Rhaenyra). Fue alguna vez considerada la sucesora del Rey Jaeharys, pero fue reemplazada por Viserys. Está casada con Lord Corlys y también sabe montar dragones.

(no confundir con la Princesa Rhaenyra). Fue alguna vez considerada la sucesora del Rey Jaeharys, pero fue reemplazada por Viserys. Está casada con Lord Corlys y también sabe montar dragones. Steve Toussaint (Prince of Persia: Las arenas del tiempo) es Lord Corlys Velaryon, la «serpiente de mar». Señor de la Casa Velaryon y el más famoso marinero de la historia de los Siete Reinos.

Fabien Frankel (La serpiente) es Ser Criston Cole , un habil espadachin de Dorne que sirve bajo el estandarte de los Blackhaven.

, un habil espadachin de Dorne que sirve bajo el estandarte de los Blackhaven. Sonoya Mizuno (Crazy Rich Asians) es Mysaria , una bailarina de Essos aliada con el Príncipe Daemon.

, una bailarina de Essos aliada con el Príncipe Daemon. Graham McTavish (Castlevania, El Hobbit) es Ser Harrold Westerling, miembro de la Guardia del Rey encargado de proteger a la Princesa Rhaenyra.

Otros actores que participan en la serie son Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Matthew Needham, Phia Saban, Savannah Stein y Bill Paterson.

¿Es necesario ver Game of Thrones (Juego de Tronos) para poder entender o disfrutar House of the Dragon (La Casa del Dragón)?

Aunque ambas historias se desarrollan en el mismo universo, los eventos de House of the Dragon ocurren dos siglos antes que los de Game of Thrones. Tampoco tienen personajes vivos en común. No es necesario haber visto Juego de Tronos ni haber leído las novelas de Canción de hielo y Fuego para disfrutar ni entender la nueva serie. Sin embargo, estar familiarizado con esas obras servirá para comprender algunas referencias.

Ya conocen la fecha de estreno, historia, personajes, elenco y hasta el libro en que está basada la serie de HBO Max House of the Dragon (La Casa del Dragón). ¿Qué más desean saber sobre la precuela de Game of Thrones antes de su estreno? Esperamos sus comentarios. Es posible que actualicemos este artículo resolviendo sus dudas.