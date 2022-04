La película de It Takes Two será producida por Amazon junto a La Roca

Desde enero de este año se conocía que el título famoso por su gran cooperativo y críticas muy positivas llegaría a la pantalla grande. Hasta ahora se sabía que dj2 Entertainment iba a estar produciendo el proyecto. Sin embargo, parece que dos reconocidas organizaciones colaborarán para sacarlo adelante.

Según información publicada por Variety, Amazon Studios y Seven Bucks Studios, la productora de «La Roca», se unirán a la creación de la película de It Takes Two. Por un lado, Amazon ha lanzado largometrajes como Borat Subsequent Moviefilm o Encounter; por el otro, Seven Bucks Studios ha lanzado Jumanji: Welcome to the Jungle y Jumanji: The Next Level.