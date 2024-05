Los cuatro fantásticos: John Malkovich se une a la película y Galactus ya tiene voz

Ya conocíamos a los actores elegidos para el cuarteto de Marvel Studios, en la primera película del UCM basada en Los cuatro fantásticos. Otro actor de renombre se suma al próximo filme de la primera familia marvelita, como es el caso de John Malkovich. En el pasado, Malkovich estuvo a punto de participar en una película de Marvel, exactamente como Vulture en la cancelada ‘Spider-Man 4’ de Sam Raimi.

Según The Hollywood Reporter , Malkovich hace parte del elenco de Los cuatro fantásticos pero su papel no ha sido revelado. La trayectoria de Malkovich es ampliamente reconocida, con películas como Of Mice and Men, Being John Malkovich y Burn After Reading. Algunos sugieren que el papel a interpretar en la película podría ser el de Puppet Master.

Los cuatro fantásticos de Marvel Studios son Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La mole y Joseph Quinn como Johnny Storm. Julia Garner aparecerá como Silver Surfer, y si sale Silver Surfer es porque aparece…

El devorador de mundos

Galactus, el mayor némesis de Los cuatro fantásticos, hará presencia y no como la nube de gas de 2015. The Hollywood Reporter también reporta que el actor británico Ralph Ineson interpretará a Galactus, el devorador de mundos. Entre los trabajos de Ineson se encuentran las últimas películas de Harry Potter y episodios de Game of Thrones.

Ineson ha hecho cameos en otras películas como Guardianes de la galaxia, The Green Knight y Star Wars: Los últimos Jedi. Al igual que en series como The Dark Crystal, Peaky Blinders y Sherlock. En cuanto a videojuegos, hizo la voz de Cid en Final Fantasy XVI y la de Charles Vane en Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Galactus es uno de los villanos más grandes que pueda incursionar en el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta entidad cósmica devora planetas previamente examinados por Silver Surfer y en más de una ocasión ha puesto en apuros al universo Marvel.

Los cuatro fantásticos se estrena el 24 de julio del 2025.