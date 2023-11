Rumor: Pedro Pascal será Reed Richards en la película de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios

La noticia nace principalmente por Daniel RPK, filtrador conocido del mundo del espectáculo, en ella anuncia que Pedro Pascal habría cerrado acuerdo con Marvel para ser el nuevo Reed Richard de Los Cuatro Fantásticos del MCU. Pascal ha participado en diversos proyectos como The Last of Us, The Mandalorian y Game of Thrones.

Según reporta Daniel RPK, todo ya está cerrado para que Pascal sea el nuevo Reed Richards y que el anuncio se hará en breve. Teniendo en cuenta que Los Cuatro Fantásticos está programada para entrenarse el 2 de mayo de 2025, esta decisión debe ser cierta. El tiempo es bastante corto para una película del calibre del MCU, por lo que Pascal sería la cara perfecta para interpretar al nuevo superhéroe.

Han pasado varios años desde el anuncio de retomar a Los Cuatro Fantásticos e incorporarlos en esta última fase del MCU que terminará con un par de películas de los Avengers. En estas últimas se tomará la trama de Kang, la cuál se exploró en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, y que tendrá mayor incidencia más adelante. Por otro lado, aún no se sabe como van a conectar a Los Cuatro Fantásticos con el resto del MCU.

John Krasinski fue el último Reed Richards visto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De igual manera, también existen varios rumores sobre los demás actores que podrían interpretar al resto de Los Cuatro Fantásticos de Marvel, por ejemplo, Vanessa Kirby podría ser Sue Storm. Por ahora, todos son rumores y no hay una declaración oficial, otras fuentes afirman que Pascal aún está estudiando la oferta del Marvel, teniendo en cuenta su momento actual y sus participaciones más recientes podría ser un salto muy importante en su carrera.

Vía: slashfilm