Vanessa Kirby podría ser Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios

De acuerdo con un reciente reporte que cada vez toma más fuerza, la actriz Vanessa Kirby (Misión imposible: Sentencia mortal, parte 1) habría firmado para interpretar a Susan o Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos, el reinicio de Marvel Studios con la primera familia de Marvel. Si bien la compañía no ha confirmado la actriz encargada de dar vida a la mujer invisible en el Universo Cinematográfico de Marvel, el nombre de Kirby ha estado sonando desde hace un tiempo entre varias candidatas.

Según el reporte, la actriz Margot Robbie (Barbie) habría declinado a la oferta del mismo papel por razones desconocidas. Vanessa Kirby no ha confirmado ni negado si interpretará a Sue Storm, pero en pasadas declaraciones había afirmado que sería un honor para ella. Con respecto a Reed Richards o Mr. Fantástico, después del cameo de John Krasinski en Doctor Strange en el multiverso de la locura un nuevo actor tomará el rol. Adam Driver habría recibido ofertas pero del mismo modo las habría rechazado. Sobre Johnny Storm y The Thing hay varios nombres más en la baraja.

Sue Storm ha sido interpretada en tres ocasiones en acción real. Primero por Rebecca Staab en una película de los noventa de Los Cuatro Fantásticos que jamás vio la luz por su baja calidad. Después por Jessica Alba en la película de 2005 y la secuela de 2007, Rise of the Silver Surfer. Finalmente, Kate Mara le dio vida a una nueva mujer invisible en el ‘reboot’ de 2015, un fracaso crítico y comercial. Los Cuatro Fantásticos no la han tenido fácil en la gran pantalla.

Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios se estrenará –si nada cambia– el 2 de mayo del 2025.

Vía: CBR