A pesar de tener más de cuarenta años de historia, Moon Knight no es un personaje muy conocido por fuera de los círculos de lectores de cómics. Pero la falta de popularidad no ha sido un impedimento para Marvel Studios. Vamos a descubrir si Moon Knight «sale de la oscuridad» cuando su serie llegue a Disney+, pero por ahora vamos a aprender sobre su protagonista, elenco, episodios, fecha de estreno y más.

¿Quién es Moon Knight?

Durante la era de plata de los cómics, Marvel no era conocido solo por sus superhéroes, sino por historias protagonizadas por íconos del terror que, de alguna forma, estaban en la misma continuidad que sus personajes más populares. La más conocida de estas series fue Tomb of Dracula, en la que se originó el conocido Blade, pero no fue la única. También pudimos experimentar las aventuras del hombre lobo Jack Russell en Werewolf by Night.

Fue en el tomo 32 de esta serie de cómics que vimos por primera vez a a Moon Knight. Él está operando como mercenario al servicio del grupo criminal El Comité, pero los traiciona y se une al hombre lobo para derrotarlos. El personaje gustó y Marvel decidió ponerlo en aventuras junto a Spider-Man, Hulk, Daredevil y otros personajes hasta que eventualmente le dio su propia serie y un origen.

Su nombre real es el mercenario judío estadounidense Marc Spector. Durante una misión en el norte de África, es dado por muerto en el desierto. Los habitantes de la zona lo llevan, moribundo, ante una estatua de Khonshu, el dios egipcio de la luna y la venganza. La deidad le promete regresarlo a la vida si se convierte en su avatar en la Tierra. Marc acepta, vuelve a Estados Unidos y adopta la identidad de Moon Knight, un vigilante que usa sus habilidades y conocimientos militares para luchar contra el crimen.

Para lograr sus objetivos, Spector crea identidades que le permiten moverse entre el bajo mundo, la alta sociedad y la policía… pero cada una de ellas cobra vida propia. Resulta que él sufre de un desorden de personalidad disociativa —personalidades múltiples— y eso crea un problema para su vida diaria y trabajo como vigilante. ¿Quién es el verdadero Spector? ¿Es Khonshu real?

¿Moon Knight tiene poderes?

No exactamente. Marc Spector es un hábil boxeador, experto en tácticas militares, manejo de toda clase armas y usa una gran cantidad de ‘gadgets’, pero no suele tener habilidades sobrehumanas. En algunos cómics, el dios Khonshu le ha dado fuerza, resistencia y velocidad, pero estas desaparecen tan rápido como llegan. También le ha resucitado en varias ocasiones.

La falta de poderes, su dependencia de ‘gadgets’ y su temática nocturna le han valido múltiples comparaciones con el hombre murciélago. Es ampliamente considerado «El Batman de Marvel», pero nunca alcanzó a rozar la popularidad de su contraparte.

Moon Knight en la serie de Disney+

Demos una mirada al tráiler en español de la serie.

Como pueden ver, la serie hará mucho énfasis en los problemas mentales y múltiples personalidades del protagonista. También parece que mostrará mucho más su relación sobrenatural con el dios Khonshu e incluso vemos una escena de transformación. Esto ha hecho que muchos fanáticos crean que el personaje sí tendrá poderes en la serie. Otros creen que, debido a la condición del personaje, Khonshu podría ser otra creación de su mente o incluso una de sus personalidades.

En una reciente entrevista con Empire, Oscar Isaac confirmó que veremos múltiples personalidades de Spector y que él las interpretará a todas con diferentes acentos y manierismos.

¿Quiénes forman el elenco de la serie?

Oscar Isaac (Ex Machina, Star Wars, Duna) interpretará a Marc Spector / Moon Knight y sus demás personalidades. El rol del villano Arthur Harrow, un líder de un culto relacionado con el dios egipcio Ammit, pertenece a Ethan Hawke (Antes del amanecer, Siniestro, La Purga). La voz de Khonshu será F. Murray Abraham, a quien vimos recientemente en la divertida serie Mythic Quest.

El resto de actores son May Calamawy, como Layla El-Faouly; Gaspard Ulliel, como Anton Mogart / Midnight Man; Lucy Thackeray, como Donna; Antonia Salib, como la diosa Taweret; Rey Lucas, como Elias Spector; Ann Akinjirin, como Bobby; David Ganly, como Billy; y Fernanda Andrade, como Wendy Spector.

No descartamos la aparición de personajes de otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cuál es la fecha de estreno de los episodios de la serie Moon Knight en Disney+?

Episodio Fecha de estreno 1 Miércoles, 30 de marzo de 2022 2 Miércoles, 6 de abril de 2022 3 Miércoles, 13 de abril de 2022 4 Miércoles, 20 de abril de 2022 5 Miércoles, 27 de abril de 2022 6 Miércoles, 4 de mayo de 2022

¿Moon Knight aparecerá en otras series o películas del Universo Cinematográfico de Marvel?

En noviembre de 2019, Kevin Feige le confirmó a The Hollywood Reporter que Moon Knight, Ms. Marvel y She-Hulk aparecerán en las películas de la franquicia después del estreno de sus respectivas series.

Este artículo sobre Moon Knight será actualizado hasta la fecha de estreno del primero de sus episodios.