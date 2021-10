A pesar de la popularidad del ‘manganime’, los estrenos de películas de basadas en esta clase de obras son eventos especiales en Colombia y el resto de Latinoamérica. Al fin y al cabo, son muy contados y no suelen estar en cartelera por mucho tiempo. Ni siquiera las cintas de Dragon Ball se salvan de ello. Desafortunadamente, la pandemia tampoco ha ayudado.

Sin embargo, los fanáticos de One Piece en Colombia ahora tienen una buena razón para visitar una sala de cine. Ya sea por el reciente hito de los 1000 episodios del ‘anime’ u otra razón, las últimas dos películas de One Piece llegarán a Colombia en dos funciones únicas.

¿Cuándo será el estreno de One Piece Gold y Stampede en Colombia?

One Piece Gold y Stampede podrán verse en Cinemark en noviembre.

La función única de One Piece Gold será el 11 de noviembre a las 8:00 PM (hora Colombia). La de One Piece Stampede se hará a la misma hora una semana después: 18 de noviembre.

¿Dónde se podrá ver One Piece Gold y Stampede en Colombia?

Tanto One Piece Gold como Stampede podrán verse en salas Cinemark en las siguientes ciudades de Colombia: Bogotá, Armenia, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Pereira y Villavicencio. Para ver las salas de cine en las que se proyectará One Piece Gold, sigan este enlace. Para ver las salas en las que se proyectará One Piece Stampede, sigan este enlace.

¿Ya se pueden reservar entradas para One Piece Gold y Stampede?

Sí, las boletas para ambas películas ya pueden reservarse en la página de Cinemark.

¿De qué trata Gold?

Dirigida por Hiroaki Miyamoto, One Piece Gold es la decimotercera película basada en la obra de Eiichiro Oda. La historia lleva a los piratas Sombrero de Paja a Gran Tesoro, un barco de 10 km que alberga la ciudad de entretenimiento más grande del mundo y es considerado por el Gobierno Mundial como una nación independiente. Gid Tesoro, gobernante del barco y usuario de la fruta Goru Goru, concede a Luffy y compañía entradas VIP para pasar una noche inolvidable. Sin embargo, este gesto tan solo es el primer paso del malvado plan de Tesoro.

¿De qué trata Stampede?

Dirigida por Takashi Otsuka, One Piece Stampede es la decimocuarta película basada en la obra de Eiichiro Oda. La historia comienza cuando los piratas Sombrero de Paja y otras tripulaciones son invitados por Buena Festa a la Isla Delta para celebrar un festival. Al inicio, compiten entre sí en búsqueda de un tesoro del difunto Gol D. Roger. Sin embargo, terminan uniendo fuerzas al enterarse que todo era un plan de Festa para liberar a un peligroso pirata.

Fuente: Cinemark