One Piece Pirate Warriors 4: fecha de lanzamiento del DLC 6

La semana pasada conocimos como luce Gol D. Roger en el videojuego One Piece Pirate Warriors 4. Ahora, Bandai Namco ha compartido una serie de adelantos, en sus redes sociales, que revelan cada uno de los movimientos de pelea que tendrán Roger y los personajes que lo acompañarán en el sexto DLC de One Piece Pirate Warriors 4. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa confirmó la fecha de lanzamiento del el sexto DLC de One Piece Pirate Warriors 4.

¿Cuándo sale o estará disponible el sexto DLC de One Piece Pirate Warriors 4 ?

Un tráiler con los tres personajes del DLC 6 de One Piece Pirate Warriors 4 será estrenado el día de mañana en el canal oficial en YoouTube de Bandai Namco Japón.

Junto con los pequeños adelantos de los movimientos de pelea de Garp y Rayleigh, Bandai Namco confirmó que el jueves 28 de marzo estará disponible en el sexto DLC de One Piece Pirate Warriors 4. Así que la espera para poder jugar con estos tres personajes legendarios no será mucha.

Así son los movimientos de pelea de Garp en el sexto DLC de One Piece Pirate Warriors 4.

Los movimientos de pelea de Garp y Rayliegh se caracterizan, además de los de Roger, por su gran rango y el uso de embestidura de Haki del rey en ellos.

Como los anteriores dos paquetes DLC, el sexto y último paquete de contenido descargable de One Piece Pirate Warriors 4 además de agregar a tres personajes jugables nos permitirá jugar en un nuevo mapa que no ha sido confirmado. No obstante, algunos usuarios en redes sociales apuntan que podría estar basado en el Incidente de God Valley. Ya que, en este los tres personajes jugables que se unirán a One Piece Pirate Warriors 4 están involucrados. No obstante, estas son solo especulaciones. Así que hay que estar pendientes de las nuevas noticias sobre este juego que Bandai Namco compartirá en las siguientes semanas.

La edición Ultimate de One Piece Pirate Warriors 4 tiene todo el contenido que ha sido lanzado y falta por lanzar.

En nuestra reseña de One Piece Pirate Warriors 4 dijimos que como la gran mayoría de entregas de Dynasty Warriors este juego puede pecar de repetitivo. Sin embargo, One Piece Pirate Warriors 4 ofrece una robusta cantidad de contenidos novedosos.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube