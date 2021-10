One Piece (episodio 1000): los mejores arcos según los redactores de GamerFocus

El ‘anime’ de One Piece (ワンピース) fue estrenado el 20 de octubre de 1999 y ahora en el 2021 está a punto de cumplir la nada despreciable cifra de 1000 episodios. Así que Toei Animation, al igual que la revista Shonen Jump a principios de año con el capítulo 1000 del ‘manga’, piensa celebrar la llegada del episodio 1000 del ‘anime’ de One Piece con una transmisión en línea a nivel global en conjunto con Funimation. Este evento se transmitirá el sábado 20 de noviembre desde las 5:00 PM en el canal oficial en YouTube de Funimation y en el ‘fanpage’ de One Piece en Facebook.

Behold the 1000 Episode Epic Teaser Art for One Piece! 🏴‍☠️🎨 #OnePiece1000LOGS #OnePiece1000 #OnePiece pic.twitter.com/CssbCuDoVw — Toei Animation (@ToeiAnimation) September 24, 2021 Desde septiembre Toei Animation prepara a los fanáticos para la llegada del episodio 1000 del ‘anime’ de One Piece.

En GamerFocus también nos unimos a esta celebración, así que les traemos toda la información sobre cuándo, dónde y a qué horas sale el episodio 1000 del ‘anime’ de One Piece. Adicionalmente, nuestros redactores han escrito un breve texto sobre el arco argumental de One Piece que más les ha gustado en estos 22 años de emisión de la serie de ‘anime’ basada en la obra de Eiichiro Oda que está a punto de llegar a su episodio número 1000.

¿Cuándo y dónde ver el episodio 1000 del ‘anime’ de One Piece?

En Japón, el episodio 1000 del ‘anime de One Piece saldrá el sábado 20 de noviembre. Los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda en Latinoamérica que se pregunten cuándo y dónde ver el episodio 1000 del ‘anime’ de One Piece pueden estar tranquilos, ya que este se transmitirá para el público de Colombia, México, Perú y otras zonas de Latinoamérica el domingo 21 de septiembre a partir de la 1:30 AM en Crunchyroll y Funimation. En España, el episodio 1000 de One Piece se podrá ver a partir de las 9:30 AM en Crunchyroll y Funimation.

¿Cuáles son los mejores arcos de One Piece según los redactores de GamerFocus?

Arco de Enies Lobby — Julián Ramírez

Durante más de 200 episodios no es necesario considerar a la Marina como una amenaza para los protagonistas de One Piece. Sabemos que son el brazo armado del gobierno y tienen personajes poderosos como Smoker en sus filas, pero no solían ser más que distracciones o incluso alivio cómico.

Todo eso cambió cuando llegamos al arco de ‘Water 7’ y conocemos al CP9. Por primera vez no entendemos cómo los Mugiwara van a poder triunfar. Eso hace que el arco de ‘Enies Lobby’ sea tan emocionante. No sabemos si nuestros héroes tienen el poder para enfrentar no solo a los poderosos miembros de ese grupo de asesinos secretos, sino a todo el ejército de la Marina. Además, es aquí cuando comenzamos a conocer los crímenes y el abuso del gobierno sobre el mundo, haciendo que la mitología de One Piece se expanda y gane nuevas complejidades.

Los combates son intensos, no falta la diversión —¡Hay un hombre jirafa que Zoro debe enfrentar usando a Usopp como espada!— y sobre todo, resulta especialmente emotivo. Es aquí que nos enteramos del trágico pasado de Robin y este da pie a mi escena favorita de toda la serie: Luffy y su tripulación, demostrándole a su amiga lo importante que es para él, decide declararle la guerra al gobierno quemando su bandera. Todavía se me pone la piel de gallina recordando ese momento.

‘ Enies Lobby’ es sin duda uno de los mejores y más emotivos arcos argumentales de One Piece.

Arco del Archipiélago Sabaody — César Salcedo

One Piece es una serie única en la denominación demográfica conocida como ‘shonen’. Esto debido al cuidado que ha tenido Eiichiro Oda en la construcción del mundo, los personajes y todos los detalles que componen este universo. Prueba de este cuidado y suma atención a los detalles, lo encontramos en el arco del Archipiélago Sabaody. Pero cómo un arco tan corto —y que sirve como preámbulo a Impel Down y a Marineford— puede ser tan importante para la historia de One Piece, cuyo ‘anime’ está a punto de llegar al episodio 1000. La respuesta la encuentran con tan solo revisitar estos 20 episodios que componen este arco de One Piece, siempre y cuando estén al día con los acontecimientos actuales del ‘manga’ o el ‘anime’ ahora que este está por llegar al episodio 1000.

El impacto que tiene este arco, que para algunos es tan solo de transición, en la historia de One Piece se siente aún en el episodio 1000. Esto debido a que durante la primera visita de la tripulación de los Sombrero de Paja al archipiélago Sabaody Oda nos reveló la existencia de los Dragones Celestiales (Tenryūbito 天竜人) y como la sociedad impuesta por el gobierno mundial actúa de manera cruel en favor de esta clase social privilegiada.

«Un título no tiene sentido para un hombre que está a punto de morir» Silvers Rayleigh

Adicionalmente, conocimos la existencia de las Smile, a los Supernova —piratas clave en los arcos argumentales situados en el Nuevo Mundo— y a Silvers Rayleigh. Este último, presenta la existencia del Haki en la obra y tiene una de las mejores conversaciones de la serie con la tripulación de Luffy. En esta Luffy y Robin nos demuestran que lo más importante de One Piece no es el final, sino el viaje que hay para llegar a él.

En este arco Luffy aprende las consecuencias de sus actos, al ver partir a sus nakama por el poder de Bartholomew Kuma.

Por esta razón es que el ‘Sabaody’ es uno de los mejores arcos argumentales de ‘One Piece’. Así que antes de llegar al episodio 1000 del ‘anime’ de One Piece, los invito a volver a ver o leer este arco argumental de la obra de Eiichiro oda.

Arco de ‘Impel Down’ — Sergio Trujillo

Mi arco favorito de One Piece es, sin duda, Impel Down. Todo sobre este fue muy interesante: sus referencias al Infierno de Dante (sus niveles representaban los círculos y los respectivos castigos de este), el regreso de algunos personajes, el primer encuentro con otros y muchísima acción.

Entre los personajes que me encantó conocer fue a los autoproclamados okama (‘marica’ o ‘travesti’ en japonés). Este grupo queer le dio a One Piece un interesante acercamiento a la diversidad y se mostró como un grupo que vivía a sus anchas (como todo pirata), con miembros importantísimos como Ivankov y, sobre todo, leal.

Esta lealtad se demostró de una manera increíble a través de Bon Clay, quien dio todo de sí y estuvo con Luffy hasta las últimas. Cualquiera quisiera una amistad como él le brindó: desinteresada y que vele por el bienestar del otro. Por eso, me conmovió mucho cuando Bon-Chan acompañó a Luffy gritando “¡Ganbare!” (tú puedes) cuando estaba al borde de la muerte por el veneno, además del sacrificio que realizó sin pensar dos veces cuando estaban saliendo de la cárcel.

Aguante Bon-Chan, carajo.

Arco de ‘Whole Cake Island‘ — Mateo Riveros

Dada la longitud de One Piece y la calidad que ha mantenido a lo largo de sus casi 25 años, la mayoría de los arcos de la obra de Eiichiro Oda son perfectamente elegibles como los mejores. Sin embargo, el más reciente apogeo de la serie —omitiendo el arco del país de Wano, ya que todavía está desarrollándose tanto en el ‘manga’ como el ‘anime’— en mi opinión es Whole Cake Island.

Este arco es una exploración del pasado de Sanji y el origen de su amabilidad. No menos importante, pone a prueba este aspecto tan característico del cocinero de los Sombreros de Paja —solo detrás de sus tendencias pervertidas, claro está— y lo muestra en su punto más bajo. A su vez, esto reafirma el rol «paternal» de Luffy dentro de su tripulación. La relación de Sanji con su capitán y el resto de sus ‘nakama’ es un contraste total frente a sus relaciones de sangre.

Como si no fuera suficiente, Whole Cake Island hace gala de algunas de las mejores peleas de la serie hasta la fecha. Entre estas destaca Katakuri contra Luffy y Brook contra Big Mom.

¿Cuál es el arco argumental de One Piece que más les gusta a ustedes? Dejen su respuesta en los comentarios.