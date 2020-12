Quantumania será la tercera película de Ant-Man (y la Avispa)

En el marco de su más reciente exposición para inversionistas, Disney reveló no solo las últimas noticias relacionadas con un gran número de series ubicadas en el universo de Star Wars, sino otra buena cantidad por parte de Marvel Studios y que comparten el Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero por el lado de las películas no solo se mencionaron algunas ya conocidas como Captain Marvel 2 (nov. 11 del 2022) o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (jul. 9 del 2021), sino que se hizo el anuncio oficial de la tercera película protagonizada por Ant-Man y acompañado por su pareja, La Avispa (The Wasp). Este filme llevará por nombre Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Por supuesto, Paul Rudd regresa como Scott Lang/Ant-Man en un mundo post-Endgame; igual que Evangeline Lilly como Hope van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne y Michael Peña como el gran amigo de Scott, Luis. Peyton Reed, director de las primeras dos películas de Ant-Man, vuelve a tomar el cargo para esta tercera entrega.

Un nuevo universo

Kathryn Newton (Pokémon Detective Pikachu) se unirá al elenco como una adolescente Cassie Lang. El título sugiere toda clase de travesías disparatadas por el reino cuántico en el que Scott estuvo atrapado durante los eventos de Infinity War, pero lo más relevante es que sería la puerta de entrada para un villano sumamente importante en el universo Marvel, interpretado por Jonathan Majors, nada más que Kang el Conquistador.

Familiar, muy familiar…

Fácilmente este podría no solo ser el villano principal de la no bautizada «Fase 4» del universo fílmico, sino la conexión directa con la primera película de Los 4 Fantásticos que hará parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/4EswhPLM2w — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020 Estará dirigida por el mismo director de Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y «Spider-Man 3».

Fuente: Marvel