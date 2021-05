Rick y Morty temporada 5, esta es la lista de los «Rickepisodios»

Adult Swim alista motores cuánticos para el próximo 20 de junio con el estreno de la temporada 5 de Rick y Morty. A diferencia de la cuarta temporada, distribuida en dos partes con cinco episodios cada una, la quinta temporada de la serie estará disponible en su totalidad con 10 episodios originales.

Gracias a la cuenta oficial de Rick y Morty en Twitter, conocemos de antemano los títulos de los 10 episodios que acompañan esta temporada 5. Como es usual, cada episodio hace referencia a una propiedad intelectual popular, con Rick y Morty como parte del juego de palabras.

Excepto en el caso de ‘Gotron Jerrysis Rickvangelion’ (Neon Genesis Evangelion), donde el padre de Morty es pieza fundamental. Las otras referencias son iguales de fáciles de identificar, como ‘Rickdependence Spray’ (Independence Day), ‘Amortycan Grickfitti’ (American Graffiti), ‘Rickternal Friendshine of the Spotless Mort’ (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), ‘Forgetting Sarick Mortshall’ (Forgetting Sarah Marshall) o ‘Rickmurai Jack’ (Samurai Jack).

Episodios de Rick y Morty temporada 5

«Mort Dinner Rick Andre»

«Mortiplicity»

«Rickdependence Spray»

«Amortycan Grickfitti»

«Rick & Morty’s Thanksploitation Spectacular»

«A Rickconvenient Mort»

«Gotron Jerrysis Rickvangelion»

«Rickternal Friendshine of the Spotless Mort»

«Forgetting Sarick Mortshall»

«Rickmurai Jack»

Aparte de esto no sabemos sobre qué pueden tratar los episodios, solo suponer, si es que es posible en estas imprevistas historias a las que nos tienen acostumbrados. Mientras tanto el acuerdo de 70 episodios asegurados de Rick y Morty descuenta 20 desde su anuncio con las temporadas 4 y 5. Solo faltan 50 y quién sabe cuántos años más.

Por otra parte, Adult Swim ha dado luz verde a un ‘spin-off’ sobre The Vindicators, la parodia de The Avengers. Esta próxima serie no cuenta con fecha de lanzamiento por el momento y es un acuerdo independiente al de la serie base.