Exactamente no es la primera vez que Rick y Morty se acerca a la animación japonesa o anime. Primero fue con el corto Samurai & Shogun y después Rick and Morty vs. Genocider. El séptimo episodio de la quinta temporada, ‘Gotron Jerrysis Rickvangelion‘, estuvo cargado de referencias directas a Voltron, Neon Genesis Evangelion, Goodfellas y hasta Monsters, Inc..

Indirectamente relacionado, Adult Swim publicó a través de YouTube un nuevo cortometraje dirigido por Takashi Sano, director de Tower of God, Sengoku Basara: End of Judgement y Transformers: Energon. En el campo de los videojuegos, Sano fue director de las secuencias animadas en Fire Emblem: Three Houses.

Summer Meets God (Rick Meets Evil) usa los personajes de Rick y Morty como anime pasando por Summer, Jerry y Beth, pero toma el camino filosófico existencialista de Neon Genesis Evangelion. Los vehículos del Super Robot Gotron (una parodia a Voltron con hurones robot) vuelven a aparecer, pero Jerry se roba el protagonismo en esta ocasión.

Beth a su vez consigue un nuevo novio de nivel superior, solo que la situación resulta no ser del todo como esperaba, típico de Rick y Morty. Este corto o episodio especial no hace parte del canon de la serie original, pero tampoco es como si eso afectara. La quinta temporada se ha alejado mucho más de lo normal de la difusa continuidad (abusando un poco del contenido para adultos) y a estas alturas cada episodio es separado.

Con excepción de cierto bebé llamado Naruto.

Fuente: Adult Swim