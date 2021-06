Marvel Studios finalmente está dispuesta a arreglar el desorden que dejó Iron Man 3 con Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos. Más allá del ‘One-Shot’ All Hail the King, donde se nos revelaba que el verdadero Mandarín no estaba contento con el encarcelado actor orquestado por Aldrich Killian, Los Diez Anillos es una organización que data desde el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel.

Esto da pie no solo para que conozcamos a la verdadera organización detrás del mito, al real Mandarín y al protagonista homónimo Shang-Chi. Un mundo con clara sobrecarga oriental, artes marciales, artefactos mágicos, un dragón, y todo lo que no pudo hacer la serie de Iron Fist de Netflix por culpa del tono y presupuesto.

Simu Li interpreta a Shang-Chi, hijo de Wenwu / Mandarín (Tony Leung), poderoso líder de la organización terrorista conocida como Los Diez Anillos, mismos artefactos que usa como sus elementos de ataque. Como parte del elenco se encuentran Awkwafina como Katy, amiga de Shang-Chi; Meng’er Zhang como Xialing, hermana de Shang-Chi; Michelle Yeoh como Jiang Nan; Fala Chen como Jiang Li; y Florian Munteanu como el villano Razor Fist.

Uno de los puntos interesantes del nuevo tráiler es la aparición de Abomination, viejo enemigo de Hulk. Emil Blonsky también regresará como Abomination en la serie de She-Hulk para Disney +, pero técnicamente la película de Shang-Chi lo hace oficial como la primera vez en pantalla después de 13 años. No sabemos si veremos nuevamente a Tim Roth interpretando al personaje.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se estrenará en cines de Latinoamérica en septiembre.

Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial