Taika Waititi está ‘en negociaciones’ para dirigir una película de Star Wars

El Ascenso de Skywalker, que ya superó los mil millones de dólares en taquilla, marca el final de una era cinematográfica para Star Wars. Por un tiempo, las obras de la franquicia no se verán en la pantalla grande y se enfocarán en los servicios de ‘streaming’, cómics y novelas.

Pero eso no significa que van a estar alejadas de los cines para siempre y Disney ya se está preparando para el gran regreso. Además de la trilogía que supuestamente será dirigida por Rian Johnson, Lucasfilm se encuentra preparando otros proyectos y se han puesto en contacto con Taika Waititi al respecto.

Waititi se convirtió rápidamente en uno de los hombres más queridos en Hollywood. Thor Ragnarok demostró que puede hacer maravillas con un ‘blockbuster’, su más reciente película—Jojo Rabbit— está nominada a seis premios Oscar y sus obras previas, como What we do in The Shadows y Hunt for the Wilderpeople, son éxitos absolutos con la crítica.

IG-11, personaje de Waititi en The Mandalorian

De momento no se sabe cuál es el alcance de esas negociaciones y si él demostró interés en el proyecto, el cual podría ser el mismo que producirá Kevin Feige.

El director no es extraño al mundo de Star Wars. El dirigió el último episodio de The Mandalorian, el cual fue muy aclamado por la crítica y los fanáticos. También fue la voz del androide IG-11 en la misma serie.

Estaremos muy pendientes de este asunto, pues nos encantaría ver de nuevo el universo de la saga a través de los ojos de Taika Waititi.

