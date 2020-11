The Mandalorian (capítulo 13) – El regreso de la Jedi

Antes que nada, necesitamos un momento para calmarnos tras la emoción de ver por primera vez a Ahsoka Tano en acción real. ¡Fue espectacular! Rosario Dawson de verdad luce como el personaje que amamos en La Guerra de los Clones y Rebels. Ya estamos deseando que LucasFilm haga realidad una serie que la tenga como protagonista para seguir sus aventuras.

Habiéndonos desahogado, ya podemos hablar del capítulo. Este no solo cumple la promesa de traer de nuevo a Ahsoka, también trae interesantes revelaciones sobre el pasado de Bebé Yoda, ¡incluyendo su verdadero nombre!

Hace un par de episodios, Bo Katan le dió a Din Djarin la siguiente pista en su misión de entregar al pequeño niño a su gente: la ubicación de Ahsoka Tano. El mandaloriano finalmente llegó al planeta Corvus, donde la ex-jedi tiene asediada una ciudad en busca de una misteriosa información.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, Capítulo 13 (temporada 2, episodio 5): La Jedi.

La ciudad de Calodan tiene un concepto bastante visto a lo largo de Star Wars, especialmente en las series del Universo Expandido. Un lugar controlado por un tirano con vínculos con el Imperio que mantiene a sus habitantes bajo control mediante amenazas y tortura. Es el típico lugar al que los héroes llegan a liberar en un episodio de relleno. Aquí sirve como una buena excusa para avanzar la trama no solo de The Mandalorian, sino de historias del otro lado del universo que llevan años inconclusas, especialmente una protagonizada por Ahsoka.

La mujer que controla este lugar con mano de hierro es la Magistrada Morgan Elsbeth. La actriz que la interpreta es Diana Lee Inosanto, una conocida doble de acción y entrenadora de artes marciales que ha trabajado en Hollywood desde los tiempos de Buffy: La Cazavampiros. Su sola presencia nos hace prever que se aproxima un emocionante combate entre ella y Ahsoka. Déjenme decirles que no nos decepcionó.

Inosanto y Dawson no son los únicos nombres conocidos que aparecen en este episodio. Michael Biehn tiene un papel menor como pistolero a sueldo al servicio de Elsbeth. No es un gran rol, pero da gusto ver aquí al icónico actor de Terminator y Aliens.

El otro gran momento del capítulo 13 de The Mandalorian nos lo dan las revelaciones sobre Bebé Yoda. Gracias a su vínculo con la Fuerza, Ahsoka es capaz de comunicarse con el pequeño y descubrir que él es un sobreviviente de la masacre del Templo Jedi de Coruscant, cuando Anakin Skywalker, recién convertido en Darth Vader, acabó con la vida de todos los pequeños que se encontraban en entrenamiento. Finalmente nos enteramos de su verdadero nombre: Grogu. ¡Ya no tenemos que decirle Bebé Yoda!

La verdad es que Grogu no es un nombre que encaje con su ternura ni va a ser compatible con muchos memes que existen sobre el personaje. Seguramente muchos fanáticos le van a seguir diciendo Bebé Yoda por mucho tiempo.

Este episodio también sirve para recordarnos las terribles políticas de los Jedi hacia el entrenamiento de los suyos. No solo le ‘arrebatan’ los niños a sus familias, sino que los crían para renunciar a sus apegos y sentimientos. Este rechazo a su propia humanidad es lo que causó la desgracia de los Jedi y el surgimiento de Darth Vader. La negativa de Ahsoka a entrenar al Bebé Yod… a Grogu, es comprensible, tomando en cuenta su relación con Anakin. Pero a la vez es extraño ver que ella, entre todas las personas, no entienda lo negativas que eran esas reglas. De hecho, resulta raro que no rechace la etiqueta de Jedi, tomando en cuenta que lo ha hecho en el pasado.

Ahsoka y Grogu

Esta temporada también nos ha hecho ver lo relacionada que está esta serie con La Guerra de los Clones y Rebels. La primera temporada terminó con la reaparición del Darksaber, una referencia que no entendieron aquellos ajenos a las series animadas. Afortunadamente, no era necesario entenderla para seguir el hilo de la aventura. Ahora, con la aparición de Bo Katan, Ahsoka, la mención de Thrawn y más, es clara la importancia de ver esas series y conocer a sus personajes para disfrutar realmente de The Mandalorian. No podemos dejar de pensar que, para muchos, la mujer de piel naranja que apareció aquí no es más que una Jedi cualquiera sin mucha importancia. ¡Tampoco van a entender la importancia que tiene el cameo de un buho!

Algo más que podemos apreciar en este capítulo es el talento de Dave Filoni detrás de cámaras. Este director viene del mundo de la animación, pero cada vez nos demuestra más que merece dirigir su propia película. Nos encantó su visión triste y desolada del planeta Corvus. Antes de que nos explicaran que fue arrasado por las industrias que construían armamento para el Imperio, podíamos adivinar qué había pasado viendo sus árboles muertos y sucia atmósfera. La composición de las escenas hacen que podamos pausar en casi cualquier momento y tomar una captura digna de convertirse en un fondo de pantalla.

Esta paleta de colores también se presta para dar una ambientación maravillosa a las secuencias de acción. Tal como adivinamos, la pelea entre Ahsoka y la magistrada es excelente y nos da mucho gusto ver de nuevo en acción los sables de luz blancos. Este combate está puntuado por momentos de silencio y ángulos que recuerdan a las películas de samuráis. En contraste, al mismo tiempo se enfrentan Din Djarin y Lang, el personaje de Michael Biehn, en un duelo al estilo de los ‘western’.

Es poco probable que volvamos a ver a Ahsoka en esta temporada de The Mandalorian, pero nos alegró mucho tenerla de regreso en el universo Star Wars. Ahora sabemos que, aunque han pasado años después del final de Rebels, sigue en la búsqueda de su amigo Ezra Bridger. Para encontrarlo, primero tiene que ubicar al Gran Almirante Thrawn. Ahora nos preguntamos, ¿dónde estará Sabine Wren?

Por lo pronto, parece que el protagonista piensa llevar a Grogu a un templo Jedi para que logre una conexión profunda con la Fuerza. ¿Qué nuevas revelaciones y sorpresas nos deparan?