Puede que el planeta Mandalore ya no albergue la gran civilización que una vez lo habitó, pero eso no significa que no haya nada qué hacer allí. En el capítulo 18 de The Mandalorian (temporada 3, episodio 2) vemos el viaje de Din Djarin y Grogu al planeta de su pueblo para cumplir con un antiguo ritual y en este análisis vamos a descubrir todas las referencias que hace al resto del universo Star Wars: desde Boonta Eve, la luna Concordia, los Alamitas, Bo-Katan como la nueva dueña del Darksaber y hasta el Mitosaurio, leyenda fundacional de los mandalorianos.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, capítulo 18 (temporada 3, episodio 2): Las minas de Mandalore.

¿Qué es Boonta Eve?

Cuando Din Djarin y Grogu regresan a Tatooine para hacer negocios con Peli Moto, Mos Espa se encuentra celebrando Boonta Eve. Esta es una de las festividades implementadas en Tatooine por los Hutt y celebra la victoria de estos contra los Moralan, que trataron de liberarse de la esclavitud. El nombre es un homenaje al Hutt Boonta Hestilic Shad’ruu.

El evento más importante de Boonta Eve y que tristemente no vemos en el capítulo 18 de The Mandalorian, es una carrera de pods conocida como «el clásico». ¿Les suena? Eso es porque es la carrera que gana Anakin Skywalker en el Episodio I: La Amenaza Fantasma.

Concordia

Cuando Din Djarin y Grogu se dirigen a Mandalor en el capítulo 18 de The Mandalorian, el le muestra desde lejos la luna de Concordia, el lugar en que creció.

Concordia es un lugar que los fanáticos de Star Wars conocen bien, ya que es un escenario muy importante en la temporada 2 de la serie animada La guerra de los clones.





En esos episodios vemos la luna gobernada por Pre Vizla, líder de una secta conocida como la Guardia de la Muerte que buscó dar un golpe de estado para convertirse en gobernante absoluto del pueblo mandaloriano. Este hombre también fue dueño temporalmente del Darksaber, antes de perderlo al enfrentar a Maul.

Los Alamitas

Una de las nuevas especies introducidas al universo de Star Wars en el capítulo 18 de The Mandalorian son los Alamitas. Estos humanoides semisentientes supuestamente ya habitaban en Mandalore antes de la purga, pero ahora controlan las regiones subterraneas del planeta.

No sabemos mucho sobre ellos debido a que es su primera aparición en la franquicia, pero creemos que están inspirados en los Morlocks de la novela La máquina del tiempo, de H.G. Wells.

Antes de que lo pregunten, tampoco sabemos mucho sobre la criatura biomecánica que ataca a Din Djarin. Nos recordó ligeramente a Grievous.

El Darksaber ahora le pertenece a Bo-Katan

Nos pareció bastante curioso ver que Din Djaron volvió a equiparse con el Darksaber tras ser rescatado por Bo-Katan en el capítulo 18 de The Mandalorian, pues de acuerdo a las creencias de los mandalorianos ahora le pertenece a ella.

En el final de la segunda temporada de la serie nos explicaron que Din Djarin era el legítimo dueño del Darksaber por haber derrotado a su anterior poseedor, Moff Gideon. Bo-Katan no lo quiso recibir de él porque en el pasado ya lo había obtenido sin derrotar a su anterior dueña —Sabine Wren— y culpa a esto de no haber sido capaz de liderar a su pueblo.

Pero Din Djarin fue derrotado por la criatura de las minas y esta le arrebató su sable. Luego, Bo-Katan fue capaz de usar esta misma arma para derrotar la criatura y liberar a su amigo. Eso significa que ella es ahora la legítima dueña del arma.

El regreso del mitosaurio en The Mandalorian

El mitosaurio es un nombre muy familiar para los fanáticos de Star Wars porque su craneo es el símbolo de los mandalorianos. De acuerdo a la leyenda, que nos es recitada de nuevo en el episodio, Mandalore el grande domó a los mitosaurios y eso le permitió tomar control del planeta, pero estos se extinguieron eventualmente.

Según la armera, las canciones profetizan que el regreso del mitosaurio marcará el inicio de una nueva era para los mandalorianos. El encuentro que tuvieron Bo-Katan y Din Djarin con uno en las aguas vivientes marca este evento. Si, como creemos, ella es la nueva dueña del Darksaber, ahora puede usarlo como símbolo para unificar a los clanes dispersados por la galaxia y reconstruir el planeta.

Otras referencias al universo Star Wars en el capítulo 18 (temporada 3, episodio 2) de The Mandalorian

Peli Motto menciona que Grogu salta como un Lurmen . Los Lurmen son una especie sentiente inspirada en los lémures que conocimos en la serie La guerra de los clones.

. Los Lurmen son una especie sentiente inspirada en los lémures que conocimos en la serie La guerra de los clones. ¿Les parece conocido el droide que Din Djarin le compró a Peli Motto? Eso es porque es R5-D4, el mismo droide que Luke y su tío Owen trataron de comprar a los Jawas en el Episodio IV: Una nueva esperanza. En ese momento, el droide fingió un desperfecto y en su lugar compraron a R2-D2.

Bo-Katan le dice a Grogu que conoció a algunos Jedi. Se refiere a eventos de las series La guerra de los clones y Rebels, en los que conoció a Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Ahsoka, Kanan Jarrus y otros.

La sopa que Bo-Katan le ofrece a Din Djarin es sopa de pog. No conocemos qué son los pogs, pero no debemos confundirlos con los adorables porgs de Episodio VIII: Los últimos Jedi.

Durante un conversación, Bo-Katan menciona a su padre. Su nombre era Adonai Kryze y ostentaba el título de Duque, pero murió durante la guerra civil de clanes mandalorianos.

Esperamos que estos detalles sobre Boonta Eve, la luna Concordia, los Alamitas, Bo-Katan como la nueva dueña del Darksaber y el Mitosaurio les hayan parecido interesantes y ayuden a apreciar más el capítulo 18 de The Mandalorian.

Sigan pendientes de GamerFocus, continuaremos haciendo artículos como este con cada nuevo episodio de la serie. También los invitamos a leer nuestro análisis y listado de referencias del episodio 17.