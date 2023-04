Primer avance en español de The Marvels y cuándo sale en Colombia

Finalmente podemos ver a la familia Marvel (no esa familia Marvel, la otra familia Marvel) junta. Marvel Studios reveló el primer tráiler o avance en español de The Marvels, la película que une a la Capitana Marvel (Carol Danvers), Ms. Marvel (Kamala Khan) y Mónica Rambeau en un mismo equipo para luchar contra… bueno, la verdad es que todavía no sabemos contra quién. También les diremos cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de The Marvels en Colombia y el resto de Latinoamérica.

Pueden ver el avance doblado al español a continuación. Si prefieren ver la versión subtitulada, sigan este enlace.

Esta película servirá como continuación de Capitana Marvel y las series Wandavisión —en la que Mónica Rambeau obtuvo sus poderes— y Ms. Marvel. Parece que la acción seguirá exactamente desde el punto en que quedó esa serie, con Kamala y Carol intercambiando accidentalmente de ubicación. Todo parece indicar que los poderes de Ms. Marvel están vinculados de alguna forma con los de Carol y Mónica.

¿Cuándo sale The Marvels en los cines de Colombia y Latinoamérica?

El avance en español latino confirma que la fecha de estreno de la película The Marvels en nuestra región será el jueves 9 de noviembre de 2023.

¿Quiénes actúan en la película?

Brie Larson regresa en The Marvels como la Capitana Marvel/Carol Danvers, Teyonah Parris volverá a ser Photon/Mónica Rambeau y Iman Vellani regresa desde su serie como Ms. Marvel/Kamala Khan. Samuel L. Jackson estará presente como Nick Fury mientras que Saagar Shaikh, Zenobia Shroff y Mohan Kapur vuelven a sus roles como los padres y el hermano de Kamala.

Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) será una villana cuya identidad aún no ha sido revelada. Pero lo más importante es que el gato Goose también está de regreso. Esperamos que no le saque el otro ojo a Nick Furyu.

Fuente: canal oficial de Marvel Lationoamérica en YouTube