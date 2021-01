WandaVision (Episodios 1 y 2) – Mi Bella Hechizada

Visión está muerto. Todos vimos a Thanos acabar con su vida cuando le arrancó la Gema de la Mente al final de Avengers: Infinity War y lo destrozada que quedó Wanda a causa de ello. Sin embargo, aquí está de regreso. Todavía no sabemos cómo, pero WandaVision tiene a esta adorable pareja de vuelta en el Universo Cinematográfico de Marvel de una forma muy especial.

Algo que nos gusta mucho de las obras del UCM es que pueden pertenecer a géneros muy diferentes. El primer Capitán América es un filme bélico, mientras que Ant-Man es una película de robos y Guardianes de la Galaxia es una cómica aventura espacial. Sin embargo, todas tienen en común la presencia de escenas de acción. WandaVision, la primera serie de la franquicia en Disney+, da un giro de 180° a lo que esperamos de Marvel. Los dos primeros episodios no solo carecen de persecuciones, tiroteos y peleas, sino que tienen un estilo de comedia totalmente diferente. Estamos viendo algo muy extraño y nos encanta.

Ya sabíamos que esta serie iba a ser una especie de homenaje o parodia a la historia de las comedias familiares de la televisión norteamericana. Lo que no esperábamos es que fuera a ser tan fiel a esas series. Imaginamos que simplemente iba a copiar el estilo visual para contar su historia. Pero no solo imita el vestuario, relación de aspecto de la pantalla y que sea presentada en blanco y negro. Las tramas de los dos primeros episodios bien pudieron haber sido tomados de Mi Bella Genio o Hechizada. Estas son series clásicas en las que una pareja pretende parecer normal a pesar de los elementos sobrenaturales que los rodean, pero siempre con un tono gracioso y adecuado para toda la familia.

Wanda y Visión no son normales, pero quieren parecerlo ante sus vecinos, encajar y vivir una vida normal y tranquila en los suburbios. Aunque desde el primer momento es claro que “algo raro pasa”, resulta sorprendente la importancia que le da el desarrollo a los enredos y situaciones absurdas típicas de las comedias familiares. Es totalmente respetuosa del género al que pertenece. Aunque en ciertos momentos parece que quiere criticar algunos de los clichés de las series que imita —como los estrictos roles de género de mediados del siglo pasado—, deja eso en un tercer plano.

Los personajes también adoptan el estilo semi-teatral de actuación que vimos en las viejas series. El resultado se siente como una parodia creada por profesionales que imagina a los personajes de Marvel en otro tiempo y escenario.

Esto puede resultar extraño a los fanáticos más obsesivos del Universo Cinematográfico Marvel, pues WandaVision no se parece a nada que hayan visto antes en la franquicia. En estos dos primeros capítulos no hay referencias directas a los demás personajes. Tampoco hay una explicación de cómo encaja lo que ocurre en el mundo post Endgame.

Dijimos referencias “directas”, porque “indirectas” hay bastantes. A mitad de cada uno de los dos episodios hay extraños comerciales. El primero menciona las Industrias Stark y el segundo a Hydra y el Baron Strucker. También tenemos la inexplicable aparición de un juguete con los colores de Iron Man y algunos símbolos que resultarán familiares a los más fanáticos.

Hay dos grandes teorías sobre lo que está ocurriendo en WandaVision y los dos primeros episodios aportan elementos que apoyan ambas. La primera es que todo es una simulación en la que están atrapados Wanda y la conciencia de Visión. Al final del primer episodio vemos que están siendo observados a través de un televisor por “alguien” en una oficina en la que vemos un par de emblemas de S.W.O.R.D. También lo vemos en la espalda del misterioso apicultor que aparece al final del segundo episodio.

En los cómics, S.W.O.R.D. es una organización similar a S.H.I.E.L.D., pero que se encarga de vigilar amenazas extraterrestres. No hay nada que apunte a elementos alienígenas en esta serie (aunque todos los vecinos fácilmente podrían ser Skrulls y ya conocimos al personaje de Monica Rambeau, que también aparecerá en Capitana Marvel 2). Algunas teorías dicen que esta organización teme el poder de Wanda. Por eso la tienen atrapada en su “mundo perfecto” para que no ponga el mundo real en riesgo. La voz en la radio de alguien que intenta contactarla apoya esto.

Otra teoría es que la misma Wanda está creando este mundo para lidiar con su depresión tras la muerte de su amado. El hecho de que ella misma pueda “rebobinar” la realidad para cambiar algo es la principal prueba de esto.

Esta teoría encaja bastante bien con los cómics. En más de un par de ocasiones, Wanda ha alterado la realidad en busca de un mundo en el cual ser feliz. Una de estas realidades muestra que ella y Visión tuvieron gemelos que eventualmente se convertirían en los héroes Wiccan y Speed (aunque inicialmente no eran reales y…. los cómics son raros y complicados). En otro momento, convirtió a los mutantes en la especie dominante de la Tierra, dando inicio a la saga House of M.

Algunos creen que los eventos de esta serie podrían volver malvada a Wanda. Ya está confirmado que este personaje aparecerá en Doctor Strange and the Multiverse of Madness y ella podría ser la villana de ese filme.

Volviendo a la serie en sí, nos preguntamos si su temática y estética basada en comedias clásicas podría alienar a buena parte de su audiencia. Una gran cantidad de los chistes y referencias de los dos primeros episodios de WandaVision exigen que el público esté familiarizado con el estilo de humor y narrativa de las ‘sitcom’ de los años 50 y 60. Es verdad que muchas de estas series se repitieron hasta el cansancio durante los 80 y 90, pero los más jóvenes fanáticos de Marvel podrían desconocerlas por completo. ¿Qué pensaran ellos de esta nueva producción?

Independientemente de si disfrutan este tipo de humor y su relación con la televisión estadounidense de otros tiempos, quedamos muy intrigados con los primeros episodios de WandaVision. Marvel y Disney sabían que podían correr este riesgo porque los fanáticos van a sentir mucha curiosidad por todas las cosas extrañas que ocurren en segundo plano. Todo eso seguramente será importante para la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sigan pendientes todos los viernes de nuestros análisis de WandaVision en GamerFocus, pues vamos a seguir analizando esta serie episodio a episodio.