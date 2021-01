Universo Cinematográfico de Marvel: películas y series en 2021

Avengers: Endgame y -de una forma menos exuberante- Spider-Man: Lejos de casa, marcaron el final de la tercera fase del Universo Cinematográfico de Marvel, tras la cual un inesperado año sabático se nos vino encima y los planes de Marvel Studios tuvieron que ser detenidos un poco, como si de una estratagema de Doctor Strange se tratase. Sin embargo, el Universo Cinematográfico de Marvel está más vivo que siempre y lo que se viene para este año es grande, no solo por medio de más películas sino gracias a toda una línea de series originales en la plataforma Disney+.

Agents of S.H.I.E.L.D. fue durante siete temporadas un buen exponente del universo televisivo de Marvel oficialmente conectado con las películas, aunque fuese levemente y solo con Phil Coulson (Clark Gregg) como el eslabón principal. Otras series alternas como The Runaways o Cloak & Dagger no corrieron con mejor suerte, mientras que el proyecto The Defenders de Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher) siempre se mantuvo en su esquina alternativa con libertad de violencia y temas más oscuros, así como escasas referencias al UCM que no encajaban en una cruda Nueva York.

El caso con las series de Disney+ es muy diferente, pues más allá de cameos, son actores principales del UCM quienes protagonizan sus propios shows, tales como Elizabeth Olsen (Wanda) y Paul Bettany (Vision) en la inquietante WandaVision, o Anthony Mackie (Sam) y Sebastian Stan (Bucky) en The Falcon and the Winter Soldier, sin olvidar una no menos interesante serie de Loki, obviamente con el mismo Tom Hiddleston como el dios del engaño. Sumando estas series y las películas programadas para 2021, incluyendo una largamente aplazada Black Widow originalmente planeada para 2020, es una parrilla muy interesante la de Marvel Studios que presentamos a continuación.

¿Cuáles son las nuevas series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel?

WandaVision (15 de enero)

De los sobrevivientes a la Guerra del Infinito orquestada por Thanos, Wanda Maximoff fue una de las más afectadas. Después de perder a su pareja Vision, literalmente en manos del Titán Loco, es fácil sucumbir ante cierta inestabilidad emocional posterior a Endgame. El asunto con Wanda es que, como la Bruja Escarlata de los Avengers y al igual que sucede en los cómics, es uno de los personajes más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel. Sus poderes mentales pueden alcanzar el punto de alterar la realidad y cualquier inestabilidad es una amenaza real.

Es acá donde entra la extraña serie de WandaVision y ciertamente inspirada en House of M, donde no solo vemos nuevamente a Vision sino a la pareja en un sinfín de escenarios que pasan por la década de los cincuenta, los setenta y hasta los ochenta, tal como cualquier ‘sitcom’ de aquellas épocas, una vida «perfecta» como de televisión. Marvel Studios se da el lujo de proponer esta atípica serie en el momento que más lo necesita y lo necesitamos, no solo para retomar el universo fílmico en la comodidad de Disney+, sino para enlazarla con una todavía más misteriosa Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela que se conectará directamente con esta serie y que promete poner a tambalear el multiverso cinematográfico de Marvel.

The Falcon and the Winter Soldier (19 de marzo)

Vimos al final de Avengers: Endgame cómo «Old Steve Rogers» cedió su escudo de Capitán América a Sam Wilson (Falcon), pero esto no da por hecho que Falcon sea el próximo Capitán América, como sí sucedió en los cómics. Estados Unidos no es un país muy abierto a que su imagen más patriótica y símbolo de la Segunda Guerra Mundial caiga en manos de un afroamericano que pocos nexos quiere con la política, o en las de un veterano/ex-mercenario/asesino de los padres de Stark, y eso es lo que explorará la serie protagonizada por los mejores amigos de Steve.

Si en este coctel agregamos a Sharon Carter (la misma sobrina política que besó Steve) y al único villano que de verdad derrotó a los Avengers (lo sentimos Thanos, pero fue Zemo), tenemos una intrigante historia de espionaje que honor le hace a la que sin duda es la mejor película del UCM, Captain America: The Winter Soldier.

Black Widow (7 de mayo)

Bien sabemos que no hay mucho espacio para Natasha después de Endgame, a menos que, ya saben, viajes en el tiempo, multiverso y todo eso. Sin embargo, el cierre de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sigue previsto para darse en su propia película, que se cuenta a modo de precuela y con ciertos flashbacks de los primeros años como agente soviética junto a su «familia» de agentes especiales. Esta historia de ‘sucesión de antorcha’ pone a Nat junto a Yelena Belova (Florence Pugh), una nueva Black Widow para los espectadores pero vieja enemiga/aliada en los cómics.

Es la justa despedida del personaje de Scarlett Johansson que tantos adeptos -y peinados- recibió durante sus años en el UCM. Una pieza importante de los Avengers sin los súper poderes o el armamento de sus colegas, pero tan capaz y más astuta que la mayoría de testosteronados vengadores. La pandemia retrasó los planes pero no los ha logrado derrumbar, el piquete de la viuda finalmente hará efecto en 2021.

Loki (mayo del 2021)

Una Nueva York destruída con la Torre Avengers al fondo, esto tenemos que verlo.

Loki falleció -ahora sí, en serio, de verdad, juradito- en los primeros minutos de Avengers: Infinity War y en manos de Thanos, como por variar. Todas las traiciones y redenciones a lo largo del UCM culminadas en Thor: Ragnarok se fueron con él. Hasta que Tom Hiddleston volvió a aparecer en Avengers: Endgame como el villano principal de la primera película The Avengers de 2012 y con ello una nueva línea alternativa de Loki, que gracias al teseracto escapa de la condena en una prisión asgardiana para finalmente ser capturado por la Time Variance Authority. Algo así como los burócratas interdimensionales del universo Marvel que controlan el equilibrio de las líneas de tiempo.

Una serie de enorme potencial gracias a las infinitas posibilidades de cameos, huevos de pascua, y al énfasis multiversal de Marvel Studios en esta nueva fase de películas y series que, nuevamente, tiene mucho que ver con el futuro de Doctor Strange. Si el primer tráiler es una prueba suficiente de todo esto, Loki es una de las series más prometedoras del Universo Cinematográfico de Marvel a distribuirse por Disney+.

A grandes rasgos estas son las principales series -y película- del Universo Cinematográfico de Marvel que se lanzarán durante el primer semestre del 2021 a través de Disney+. Por supuesto existen más proyectadas para lo que resta del año, pero dada la susceptibilidad de aplazamientos por una pandemia que no mengua, las enlistamos con su fecha tentativa oficial y enlazadas con información adicional.

The Eternals (5 de noviembre)

Spider-Man 3 -sin título oficial- (17 de diciembre)

Hawkeye (finales del 2021, serie exclusiva Disney+)

Ms. Marvel (finales del 2021, serie exclusiva Disney+)

Este artículo seguirá siendo actualizado conforme nueva información sea confirmada por parte de Marvel Studios, no lo dejes por fuera de tus marcadores favoritos.