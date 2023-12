What if: Marvel revela un vistazo a la tercera temporada

El final de la segunda temporada de What if es el sábado 30 de diciembre a través de Disney+. Así que es normal que falte mucho para conocer algún arte oficial sobre la tercera temporada de What if. No obstante, ha sido compartido un pequeño adelanto que muestra unos minutos de uno de los capítulos de la tercera temporada de What if.

En este adelanto vemos cómo interactúan Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, y Alexei Shostakov —personaje que debutó en el UCM en la película Black Widow—. En la escena de la tercera temporada de What if también salen personajes como el Ranger Morales y Bill Foster. El título de este episodio de la tercera temporada de What if no ha sido anunciado oficialmente por Marvel. Sin embargo, algunos rumores apuntan a que el episodio se llamará «¿Qué pasaría sí… Los Guardianes Rojos detuvieron al Soldado de Invierno?«. De nuevo, aclaramos que este título no ha sido confirmado por Marve. No obstante, por los tres minutos del adelanto no veriamos descabellado que si fuera cierto.

¿Qué se puede esperar de la tercera temporada?

«Podemos expandirnos y hacer que las cosas se vuelvan un poco más locas», dijo Bryan Andrews, director de la serie, sobre la tercera temporada de What If. Además agregó que, el listón de la locura lo subieron un poco más en la segunda temporada y que para la tercera las cosas se pondrán aún más locas.

¿Cuál es el episodio del final de la segunda temporada de What if?

El episodio nueve, el cual marca el final de la segunda temporada de What if se titulará ¿Qué pasaría sí… Supreme Strange interviene? En esta nueva temporada varios personajes hicieron su debut y otros regresaron a continuar sus historias. Pero a ustedes qué tal les ha parecido la segunda temporada de What if. Cuéntenos en los comentarios.

Vía: DiscussingFilm