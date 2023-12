The King of Fighters: Masami Obari expresa que desea hacer un anime de KOF

Desde que SNK lanzó The King of Fighters 97, los fanáticos de SNK e incluso aquellos entusiastas de otros juegos de pelea o géneros de videojuegos quedaron fascinados con la historia del juego. Adicionalmente, todos estaban de acuerdo con el gran potencial que la historia de KOF —que luego se empezó a dividir en grandes sagas— tenía para ser adaptada en un ‘anime’. Muchos, entre los cuales me incluyo, pensamos en la década del 90 que esto podia ser realidad. Esto gracias a los OVAs de Fata Fury (Garou Densetsu) y a juegos de la franquicia que tenían escenas cinematográficas en ‘anime’.

Masato Natsumoto (Record of Lodoss War) fue el encargado del diseño de personajes de The King of Fighters: Kyo, el juego responsable de crear la necesidad por tener un ‘anime’ de KOF.

Ahora, nuevamente ha resurgido el tema de un ‘anime’ de The King of Fighters. Ya que, Masami Obari, aclamado director, ilustrador y diseñador de ‘mecha’, ha declarado publicamente su deseo por hacer un ‘anime’ de The King of Fighters (KOF).

Imagen del perfil de Twitter de Masami Obari, en la cual él expresa su deseo por hacer un ‘anime’ de KOF.

¿Quién es Masami Obari?

Masami Obari —o «Bari» como lo llaman sus fanáticos— es una leyenda en la industria del ‘anime’ en Japón. Este reconocido animador, director, diseñador de personajes y diseñador de ‘mecha’ ha tenido un vínculo especial con SNK. Esto debido a su trabajo como diseñador de personajes en los dos especiales de televisión de Fatal Fury —o Garou Dentsetsu en Japón— , el largometraje llamado Fatal Fury: The Motion Picture y ser el encargado de dirigir el ‘opening’ en ‘anime’ del videojuego The King of Fighters XV.

Masami Obarí también fue el director de Fatal Fury: The Motion Picture.

¿Es probable que SNK tenga en mente una adaptación de la historia de The King of Fighters (KOF) al ‘anime’?

Hace muchos años yo les hubiera dicho que es muy poco probable que SNK adapte la historia de The King of Fighters (KOF) al ‘anime’. Sin embargo, este año ha cambiado mi opinión. Esto debido a que el pasado 12 de octubre, SNK —por medio de un comunicado de prensa— la desarrolladora japonesa revelo que planean llevar a KOF y Samurai Shodown a otros medios.

«SNK abandonará el género de los juegos de lucha, por el que es tan conocida», señala el comunicado de prensa, «y se adentrará en el mundo del manga, el anime, el cine y la música (entre otros).» Declaró la desarrolladora japonesa en su cominicado de prensa de la NYCC 2023.

‘Opening’ en ‘anime’ de la versión de KOF 98 para Dreamcast llamada The King of Fighters: Dream Match 1999.

Así que, gracias a estas declaraciones de SNK en NYCC 2023 es muy probable que con Masami Obari o sin él, pronto tengamos noticias del tan deseado ‘anime’ de The King of Fighters (KOF).

Anteriormente The King of Fighters: Another Day fue una animación promocional que fue estrenado en el 2005 de cara al lanzamiento del videojuego para PlayStation 2 KOF: Maximum Impact 2.

