Disney no descansa. Este año no solo tendremos la versión de acción real de La sirenita y la nueva película de Pixar Elemental, sino que estrenarán Wish: el poder de los deseos cuyo avance y fecha de estrenos les revelaremos a continuación.

Aquí tienen el tráiler doblado al español latino de la película. Si prefieren ver la versión subtitulada a nuestro idioma y con las voces en inglés, sigan este enlace.

Este filme que mezcla animación por computadora con el estilo de pintura a mano más tradicional cuenta la historia de una joven llamada Asha. Sintiendo que un peligro se aproxima al Reino de Rosas, pide un deseo a una estrella sin esperar que una estrella literalmente bajara del cielo a hacerlo realidad.

La versión en inglés contará con las voces de Ariana DeBose (West Side Story), Chris Pine (Calabozos y Dragones), Alan Tudyk (Firefly) y Dee Bradly Baker (Star Wars: la guerra de los clones).

Es escrita por Jennifer Lee, la escritora y directora de las películas de Frozen.

¿Cuándo sale Wish: el poder de los deseos en los cines de Colombia y Latinoamérica?

Sabemos que la fecha de estreno de la película Wish: el poder de los deseos en Estados Unidos será el miércoles 22 de noviembre de 2023. Aunque no se ha confirmado una fecha oficial para nuestra región, lo más probable es que llegue el mismo día.

Fuente: canal oficial de Disney Studios Latinoamérica en YouTube