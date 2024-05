Torneo OFFCORSS Junior Cup 2024: resultados de la Wave H

Finalmente estamos en la Wave H, la última etapa en el torneo OFFCORSS Junior Cup con EA Sports FC 24. El octavo clasificado se une a los otros ganadores de Waves para las finales presenciales, que tienen lugar en el centro comercial Arkadia de la ciudad de Medellín (Cra. 70 #1-141, barrio Belén). Desde el pasado 27 de abril y hasta el sábado 25 de mayo, niños entre los 8 y 14 años de todo Colombia compitieron a través de grupos para definir a los tres mejores jugadores en la categoría Junior de EA Sports FC 24.

Previamente también publicamos los resultados de la Wave A, Wave B, Wave C, Wave D, Wave E, Wave F y Wave G.

Resultados de la Wave H: torneo OFFCORSS Junior Cup

Etapa de grupos

Etapa final

Entrevista con el ganador

Samuel Alexander Niño Baca es el ganador de la Wave H del torneo OFFCORSS Junior Cup con EA Sports FC 24. Tuvimos oportunidad de hablar con él y su coach después de la victoria por el octavo y último cupo a las finales. «Como coach me siento feliz. De niño jugué bastantes videojuegos, era un aficionado. Especialmente fútbol, siempre me llamó la atención. En todas las consolas tuve la oportunidad de jugar y tener la experiencia de una formación, de cómo atacar el balón, como pegar. Eso ha servido mucho para implementar y enseñar a mi hijo», manifestó el padre y coach de Samuel.

«Estábamos con la expectativa, primera vez que participamos en un evento virtual como este. Así que es una experiencia muy bonita, agradecerle a OFFCORSS por la oportunidad. No solamente tienen en cuenta al padre de familia, sino también a los niños, que nos involucran a nosotros los adultos», opinó sobre la iniciativa de OFFCORSS al apoyar los deportes electrónicos infantiles.

Hablando sobre sus puntos fuertes como jugador, Samuel dijo: «Mi papá me enseñó a regatear, a golpear el balón, él me enseñó todo porque antes no sabía ni jugar». Mbappé y Messi vuelven a asomarse entre los jugadores favoritos de EA Sports FC 24 en el caso de Samuel, además de Ronaldinho Gaúcho. Como es natural, seguirá jugando con su papá para prepararse hacia los cuartos de final.

