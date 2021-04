¿Qué Juegos gratis o ‘free to play’, características y beneficios ya no necesitan Xbox Live Gold?

Hace ocho meses circulaban rumores, los cuales apuntaban que los juegos gratis (o «free to play») no pedirán Xbox Live Gold para acceder al multijugador en línea. Ese futuro ha llegado y para sorpresa de todos durante la mañana del 21 de abril del 2020, la compañía de Redmond anunció desde el portal de noticias de Xbox que desde hoy, los usuarios de las consolas Xbox One y Xbox Series S/X podrán jugar más de 50 juegos gratis (o «free to play») en sus consolas sin tener una suscripción a Xbox Live Gold.

¿Qué juegos gratis o «free to Play» no pedirán Xbox Live Gold, para acceder al multijugador?

Las demostraciones gratuitas no requerirán que el usuario tenga una suscripción a Xbox Live Gold. Sin embargo, las demostraciones que requieran la precompra del juego, el pago de una versión de acceso anticipado, licencias por tiempo u ofertas de $0 COP si necesitarán que el usuario tenga una suscripción activa a Xbox Live Gold para acceder al multijugador.

¿Qué características y beneficios de Xbox One y Xbox Series X/S dejarán de requerir Xbox Live Gold?

Microsoft también dejará libre del pago de Xbox Live Gold las opciones de chat grupal en los juegos de descarga gratuita (o «free to play»). Adicionalmente, la opción llamada «Buscar un grupo» estará disponibles desde el 21 de abril para todos los usuarios de Xbox One y Xbox One Series X/S. Mientras tanto, los propietarios de Xbox 360 podrán crear un grupo desde la opción de «crear grupo» de la aplicación para Celulares.

¿Podré jugar los «Días de Juego Gratis» sin tener una suscripción a Xbox Live?

No, los «Días de Juego Gratis» seguirán siendo un privilegio para los suscriptores de Xbox Live Gold.

Fuente: Xbox