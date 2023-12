A Highland Song – Reseña

¿Alguna vez han estado perdidos en la naturaleza? ¿Han tenido esa terrible sensación de que no saben cómo regresar a casa y la ayuda tal vez no llegue? Mientras jugaba A Highland Song para realizar esta reseña, hubo un momento en que me encontraba explorando una cordillera y no podía encontrar el camino a seguir. Mi cerebro olvidó por un instante que esto era un videojuego y sentí el pánico asociado con no saber dónde me encontraba. Duró menos de un segundo, pero fue una emoción poderosa que representa uno de los aspectos más interesantes de este inusual título.

A Highland Song es la nueva obra de Inkle, uno de mis estudios favoritos. Ellos desarrollaron mi amado Heaven’s Vault, así como los interesantes 80 Days, Pendragon y Overboard!.

Moira McKinnon es una adolescente que ha vivido en las ‘highlands’ o tierras altas de Escocia durante sus 15 años de vida. Nunca ha visto el mar y una invitación de su tío Hamish a visitarlo en su faro durante Beltane le sirve como excusa para huir de casa. Tiene cinco días para llegar a su destino, durante los que tendrá que encontrar su ruta a través de complicados terrenos montañosos.

Incluso después de ver los tráileres es difícil comprender realmente qué es este juego. A simple vista parece ser un juego de plataformas en que caminamos de izquierda a derecha (a veces al revés) con algunos minijuegos de ritmo. Eso es muy engañoso. En realidad, A Highland Song es un juego de exploración con algunos elementos ligeros de supervivencia y una evocadora narrativa que —y ofrezco disculpas por usar una expresión tan trillada— sirve como “una carta de amor” al folclore y paisajes de Escocia.

La jugabilidad se empieza a poner interesante cuando empezamos a encontrar mapas. Al encontrar uno, debemos subir a lo alto de una montaña para poder ubicarlo y luego visitar el lugar que marcamos para encontrar algo. Puede ser otro mapa, un objeto o —más importante aún— un pasaje a la siguiente cordillera. También descubrimos rápidamente que Moira no es una chica incansable. Puede ser una gran escaladora, pero necesita descansar después de un gran esfuerzo, encontrar refugio para dormir y protegerse de las inclemencias del clima. No hay medidores de hambre ni nada por el estilo, pero debemos tener cuidado y no exigirle demasiado o tendremos que parar para que se recupere. Así perdemos tiempo valioso de viaje.

Este no es un juego lineal y cada cordillera cuenta con varias rutas hacia la siguiente, pero no son nada obvias. Puede resultar casi imposible encontrarlas sin un mapa correctamente identificado. Cada montaña también puede tener varias rutas hacia su pico. Eso hace que mi partida pueda ser muy diferente de la de otros jugadores. De acuerdo a los mapas que encontremos y las rutas que sigamos, podemos encontrar diferentes picos, personajes con los cuáles hablar y descubrir historias diferentes. Eso significa que A Highland Song es bastante rejugable.

Llegar al faro para encontrarnos con el tío Hamish nos puede tomar alrededor de 6 horas o más si nos perdemos en el camino. Es poco probable que lo terminemos lleguemos a tiempo para la celebración de Beltane. Yo no lo logré en mis dos primeros intentos. Como no conocía ninguna ruta, perdí mucho tiempo buscando caminos y descansando para sanar a Moira. El juego nos anima a empezar de nuevo —conservando todos los mapas que tengamos— para que tratemos llegar a tiempo para ver el verdadero final. También quiere que exploremos más las montañas, encontremos más mapas (hay al menos 100), picos (hay más de 30) e historias.

Este es uno de esos juegos que da gusto conocer en su totalidad. Con cada partida nos volvemos parte de esta tierra, no solo conociéndola mejor y moviéndonos más rápido por ella, sino porque empezamos a formar parte de su historia. Cada ruta contiene encuentros opcionales con personajes que parecen sacados de las leyendas que leíamos en las cartas del tío Hammish y al final de cada día podemos recordar algunas de ellas en su relajante voz. Las montañas de Escocia están llenas de un folclore impresionante. Me encantó la forma en que este juego hace los mitos y leyendas parte de su experiencia.

La música también es parte de esto. Antes en esta misma reseña mencioné que A Highland Song contiene minijuegos de ritmo, pero son más importantes de lo que creen. Siempre que encontramos una larga extensión de tierra sin obstáculos, podemos seguir a un ciervo en saltando al ritmo de una canción folk de las bandas escocesas Talisk y Fourth Moon. No parecen especialmente complicadas porque solo nos piden presionar dos botones al ritmo de la canción, pero hay algunas en que la velocidad de estas puede hacernos tropezar con facilidad. Vale la pena completar estos minijuegos, ya que aumentan la resistencia de Moira al escalar.

Esto es importante porque tarde o temprano sufriremos una aparatosa caída al intentar escalar una pared que subestimamos. Perder salud es grave porque nos fuerza a perder tiempo descansando. También tenemos que cuidarnos de la lluvia, el viento y la nieve, que hacen más difícil nuestra travesía y pueden aparecer en los momentos más inconvenientes de una partida. Hay que parar para que Moira recupere el aliento, buscar refugio de los elementos y calcular bien si nuestra resistencia será suficiente para subir cada pared que encontramos o si mejor buscamos otras rutas.

Todas estas mecánicas harán que los amantes de la exploración y el montañismo encuentren un juego muy interesante que no se vuelve tan complejo como los títulos que se enfocan en la supervivencia. Pero eso no significa que no pueda ser frustrante de todos modos. Fueron varias las ocasiones en que me sentí completamente perdido. Más de una vez me vi obligado a recargar una partida anterior —una opción escondida en el menú ‘settings’— para poder continuar. Hay rutas que visualmente no tienen sentido y aunque el arte a mano de los personajes y escenarios es muy bello, a veces ofuscan elementos importantes. También hay ‘bugs’ y glitches visuales que pueden ser bastante molestos.

Pero el mayor defecto que puedo mencionar es que este juego no está traducido al español. Entiendo y me parece bien que los diálogos se mantengan en inglés. Después de todo, el acento escoces de los personajes y sus expresiones coloquiales son parte del encanto y la personalidad del juego. Pero los textos no están en nuestro idioma y eso puede arruinar el juego a los jugadores que no entiendan el lenguaje en que está.

Jugar A Highland Song me hizo enamorar de la adorable Moira, me enseñó mucho sobre el folclore de las tierras altas de Escocia e incluso me tentó a hacer algo de senderismo real. Es una obra muy bella que vincula perfectamente su tono, historia y jugabilidad. No todos sus elementos encajan bien. Las secciones de ritmo necesitan algo más de trabajo y el control de la protagonista podía ser más fluido. Pero vale la pena dar este tour virtual por los paisajes y leyendas de las montañas de Alba.

A Highland Song 7.7/10 Nota Lo que nos gustó - Fantástica combinación de elementos del folclore de las tierras altas de Escocia.

- Muy rejugable.

- La sensación de perderse en la naturaleza.

- Excelentes actuaciones de voz con acentos de la región representada Lo que no nos gustó - Encontrar las rutas correctas puede ser frustrante.

- Algunas secciones de ritmo difíciles de seguir.

- No está traducido al español.

- Algunos 'bugs' molestos. En resumen Esta bella obra del inkle —uno de mis estudios independientes favoritos— es una fiel representación de ese impulso que todos sentimos por salir a descubrir el mundo, encontrarnos con lo real y lo mágico de la naturaleza. También es una bella postal de los escenarios, mitos, leyendas, música e historias de las tierras altas de Escocia. Me encantó la forma en que la jugabilidad se vincula con el folclore de las montañas y como cada pequeño logro es recompensado. Algunos elementos no encajan a la perfección y La frustración que se puede sentir al perderse es parte importante de la experiencia, pero también puede alejar a muchos jugadores. A pesar de esos defectos, ya quiero volver a las 'highlands' y ver qué más historias y lugares puedo descubrir.

Reseña hecha con una copia digital de A Highland Song para Nintendo Switch brindada por inkle. Este juego también está disponible para para PC mediante Steam.