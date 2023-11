Actualización de Lords of the Fallen soluciona el problema de bloqueo, pero provoca nuevos

La nueva actualización de Lords of the Fallen arregla varios errores en el último parche que mejora el rendimiento a nivel general. Sin embargo, esto generó más sorpresas de las que se podrían esperar, la última actualización generó más errores de los que soluciona por lo que la comunidad se quejó al instante.

El parche fue ingresado en el juego el 16 de noviembre y arregló muchos errores en Lords of the Fallen pedidos por la comunidad. Uno de estos fue la dificultad de los jefes y un mejor sistema de bloqueo. Por otro lado, esto trajo más problemas. Ahora, aparecen errores súbitos que antes no estaban.

Este error hace que los escenarios ‘glitcheen’ en la distancia.

Estos últimos errores del juego del Señor de los Anillos han hecho que la comunidad se queje con bastante intensidad sobre este tema. Reddit reportó varios usuarios quejándose de elementos en la pantalla apareciendo de la nada, cosa que no se ha solucionado a la fecha de escribir esto.

En últimas, el juego ha empeorado bastante desde esta última actualización de Lords of the Fallen. Hexworks deberá solucionar esto lo más antes posible y esa es la petición expresa de la comunidad hasta el momento. Al rediseñar a todos los jefes, esto modificó parte de su comportamiento lo que hizo que el juego generara más problemas de los habituales.

Por otro lado, después de estos errores de Lords of the Fallen, sigue siendo un gran juego. Claramente en una acción de escuchar a la comunidad Hexworks generó otros problemas pero no es nada que un parche no pueda solucionar. No se ha confirmado la fecha de lanzamiento de un nuevo parche que mejore estas particularidades pero se estima que para finales de mes al menos sepamos algo por parte de la desarrolladora.

Vía: Reddit Lords of the Fallen