Alone in the Dark (‘reboot’) no vendió lo suficiente, de acuerdo con Embracer

El ‘reboot’ o reinicio de la franquicia Alone in the Dark distribuido por THQ Nordic vendió peor de lo anticipado, declaró el grupo Embracer tras su último reporte financiero de cierre fiscal 2024, que finalizó en marzo. Aunque algunos de sus lanzamientos tuvieron ventas sobre la línea de expectativas, el ‘survival horror’ desarrollado por Pieces Interactive y protagonizado por David Harbour y Jodie Comer no fue uno de ellos. Del mismo modo, Outcast: A New Beginning, secuela del juego de acción de 1999, tuvo un pobre desempeño.

Para Embracer, los resultados de cuarto trimestre fiscal de la compañía se vieron impactados por la débil respuesta ante estos dos juegos. El reporte aclara que Alone in the Dark y Outcast: A New Beginning vieron una positiva recepción por parte de los usuarios. Sin embargo, las críticas mixtas de los medios presuntamente generaron unas ventas inferiores a las anticipadas.

Antes de atribuir toda la culpa al periodismo de videojuegos, es importante resaltar que Star Wars: Battlefront Classic Collection y South Park: Snow Day estuvieron «dentro de las expectativas comerciales» para la compañía, a pesar que ambos títulos recibieron respuestas mixtas de los jugadores y los reseñadores.

Mientras tanto, Tomb Raider I-III Remasted tuvo una recepción muy positiva y su desempeño fue superior al de las expectativas gerenciales, según Embracer. Actualmente en Metacritic, Alone in the Dark tiene un puntaje general de 63 por parte de los medios y 7.6 por parte de los usuarios. Las críticas frecuentes afirman que contiene ‘puzzles’ repetitivos, combate débil y uno que otro ‘glitch’.

