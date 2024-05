Doom: The Dark Ages sería revelado en la presentación de Xbox de junio, según rumor

Xbox no está recibiendo mucho cariño en estos momentos debido a su mala decisión de cerrar estudios como Tango Gameworks y Arkane Austin, así que debe estar desesperado por ganar algo de buena imagen entre los gamers. Si este rumor es verdad, es un paso en el camino a lograrlo. Según una filtración confiable, el nueva título de la saga Doom, llamado Doom: The Dark Ages, será revelado en la presentación de juegos de Xbox en junio de 2024.

Este rumor viene directamente de Tom Henderson, uno de los informantes más confiables del mundo de los videojuegos. En su página Insider-Gaming dice que sus fuentes le dieron a entender que este será uno de los anuncios más llamativos de esa presentación.

Un nuevo juego de la saga Doom de manos de ID Software se ha rumoreado por varios años y hay razones para creer que ya lleva bastante tiempo en desarrollo. Hace tiempo se había hablado de un juego con nombre código «Doom Year Zero» y a comienzos de 2024 se agitaron nuevamente las aguas cuando nos enteramos que Bethesda registró una nueva marca IDKFA, que los veteranos reconocemos como el código para obtener todas las armas en el primer Doom.

Henderson no es el primero en decir que Doom: The Dark Ages se revelará en la presentación de Xbox. Hace unos meses el periodista de The Verge Tom Warren ya había sugerido esto.

La próxima presentación de Xbox Showcase será el domingo 9 de junio de 2024. No falta mucho para saber si este rumor es cierto o no.