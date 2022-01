¿Sigues con dudas a la hora de jugar como tripulante en Among Us? Tal vez sea porque todavía no tienes suficiente experiencia en todos los mapas, por lo que estamos trayendo guías para que resuelvas todas las tareas de tripulante en todos los mapas, incluyendo MIRA HQ. Por supuesto, ya hemos hablando anteriormente de The Skeld.

Recuerda que es muy importante tener clara las diferencias en los tipos de tareas, por lo que compartimos las categorías una vez más:

Tareas cortas : Tareas aleatorias que se resuelven en cuestión de pocos segundos.

Tareas comunes : Estas tareas aparecen para TODOS los tripulantes. Si ves a otro jugador tratando de hacer una y no la tienes, es porque es un impostor.

Tareas largas : Tareas que tardan un buen tiempo, hay que esperar un rato para que se completen automáticamente o requieren varios pasos en distintas partes del mapa.

: Tareas que tardan un buen tiempo, hay que esperar un rato para que se completen automáticamente o requieren varios pasos en distintas partes del mapa. Tareas visuales: Muestran una animación cuando un tripulante las lleva a cabo. En algunas partidas el organizador desactiva la animación antes de comenzar para ayudar a los impostores.

Among Us: tareas en MIRA HQ

Mapa de todas las tareas existentes en Among Us para el mapa MIRA HQ.

MIRA HQ es el segundo mapa de la lista de Among Us, por lo que a continuación mostraremos las tareas que puedes hacer en este mapa:

Cafetería

Vaciar la basura (corta): Tienes que arrastrar la palanca hacia abajo durante unos segundos hasta que caiga toda la basura. No se completará hasta que sostengas la palanca el tiempo suficiente.

Comprar bebida (corta): Verás un dibujo pegado a la máquina expendedora. Dicho dibujo es una representación de una bebida en específica. Identifícala escribe el código que corresponde. Por ejemplo, si la bebida tiene debajo un «A2», oprime los botones ‘A’ y ‘2’ seguido del botón verde para aceptar la operación.

Limpiar ducto (corta): Oprime en el ducto. Cuando se abra, selecciona todos los elementos que haya dentro: pizza, pelotas de tenis, clips, etc.

Balcón

Eliminar asteroides (larga): Oprime o toca en todos los asteroides que aparezcan en pantalla. Puedes eliminar dos en un solo disparo si están cerca. Deberás destruir 20. En MIRA HQ, esta no es visual.

Medir clima (corta): Solo debes oprimir en el botón «Iniciar» y esperar seis segundos hasta que se termine.

Almacén

Reparar cables (común): Enlaza los cables del mismo color. Esta es una de las tareas comunes de Among Us, por lo que si te sale a ti, debe salirle a cada tripulante. Hay que completar esta tarea en tres zonas distintas del mapa para ver progreso en la barra. A cada uno le pueden salir lugares aleatorios distintos entre las opciones de Almacén, Pasillo, Vestuarios, Invernadero y Laboratorio. Sin embargo, hay un 60% de probabilidad de iniciar en Almacén y un 60% de probabilidad de terminar en Laboratorio. Aun así, hay 10 combinaciones distintas.

Regar plantas (larga): En la primera parte de esta tarea deberás recoger la regadera en Almacén. Este objeto aparecerá en una imagen de forma aleatoria. Búscalo y oprime en él. Después, tendrás que ir a Invernadero.

Invernadero

Limpiar filtro (corta): Selecciona y arrastra todas las hojas hasta el agujero.

Regar plantas (larga): Si ya recogiste la regadera en el Almacén, podrás regar las plantas en Invernadero. Solo selecciona cada una de ellas para darles agua. Cuando termines con las cuatro, habrás completado la tarea.

Recibir energía (larga): Si hiciste la tarea de ‘Desviar energía’ a este lugar en específico, solo deberás tocar la manecilla de la mitad.

Reparar cables (común): Enlaza los cables del mismo color. Esta es una de las tareas comunes de Among Us, por lo que si te sale a ti, debe salirle a cada tripulante. Hay que completar esta tarea en tres zonas distintas del mapa para ver progreso en la barra. A cada uno le pueden salir lugares aleatorios distintos entre las opciones de Almacén, Pasillo, Vestuarios, Invernadero y Laboratorio. Sin embargo, hay un 60% de probabilidad de iniciar en Almacén y un 60% de probabilidad de terminar en Laboratorio. Aun así, hay 10 combinaciones distintas.

Oficina

Recibir energía (larga): Si hiciste la tarea de ‘Desviar energía’ a este lugar en específico, solo deberás tocar la manecilla de la mitad.

Procesar datos (corta): Oprime el botón «Carga». Espera 12 segundos a que se termine la tarea.

Gestión

Preparar escudos (corta): Toca los hexágonos rojos. Se completa cuando todos los hexágonos en pantalla deben estar blancos. Cuando estás haciendo esta tarea, las luces exteriores que se ven a la derecha se prenden. En MIRA HQ, esta no es visual.

Trazar curso (corta): Solo toca y arrastra la nave por la línea hasta su destino final.

Recibir energía (larga): Si hiciste la tarea de ‘Desviar energía’ a este lugar en específico, solo deberás tocar la manecilla de la mitad.

Introducir código ID (común): Toca la tarjeta que tienes en tu billetera (parte de abajo). En la tarjeta hay un código de cinco números. Escríbelo y acepta la operación en el botón verde.

Comunicaciones

Recibir energía (larga): Si hiciste la tarea de ‘Desviar energía’ a este lugar en específico, solo deberás tocar la manecilla de la mitad.

Área Médica

Recibir energía (larga): Si hiciste la tarea de ‘Desviar energía’ a este lugar en específico, solo deberás tocar la manecilla de la mitad.

Enviar escaneo (larga/visual): Durante varios segundos se escaneará tu personaje. Si alguien más lo está usando, te aparecerá un mensaje con el nombre del jugador pidiendo que esperes a que acabe. Si las tareas visuales están activas, verás al personaje cubierto de luz verde siendo analizado.

Lanzadera

Recargar combustible (corta): Oprime el botón hasta tener el medidor de combustible lleno. A diferencia de otros mapas, no tendrás que llevar el combustible a otro lado. Con hacer esta acción ya subirás el medidor de tareas.

Recibir energía (larga): Si hiciste la tarea de ‘Desviar energía’ a este lugar en específico, solo deberás tocar la manecilla de la mitad.

Hacer diagnóstico (corta): Deberás oprimir el botón rojo, con lo que iniciará un conteo de 90 segundos. Puedes irte y hacer otra cosa mientras tanto. Al volver, verás varios círculos de colores en el mapa de la nave. Selecciona el círculo rojo. En caso de equivocarte, fallarás las tarea y tendrás que iniciarla desde cero otra vez.

Laboratorio

Recibir energía (larga): Si hiciste la tarea de ‘Desviar energía’ a este lugar en específico, solo deberás tocar la manecilla de la mitad.

Ensamblar artefacto (corta): Tienes que unir los cinco fragmentos del cristal arrastrándolos al centro. Comienza desde abajo y pon las partes que correspondan una sobre otra hasta completar la operación. Guíate a partir de la forma de los fragmentos.

Ordenar muestras (corta): Verás seis fósiles y tres cajas con categorías distintas: fósiles animales, minerales y vegetales. Observa bien las piedras y arrastra cada una a la caja que corresponda. Cada caja debe tener dos fósiles.

Reparar cables (común): Enlaza los cables del mismo color. Esta es una de las tareas comunes de Among Us, por lo que si te sale a ti, debe salirle a cada tripulante. Hay que completar esta tarea en tres zonas distintas del mapa para ver progreso en la barra. A cada uno le pueden salir lugares aleatorios distintos entre las opciones de Almacén, Pasillo, Vestuarios, Invernadero y Laboratorio. Sin embargo, hay un 60% de probabilidad de iniciar en Almacén y un 60% de probabilidad de terminar en Laboratorio. Aun así, hay 10 combinaciones distintas.

Reactor

Iniciar reactor (larga): Conocida como «Simón dice», debes oprimir los botones en el orden en el que se te indique. Si te equivocas antes de completar cinco rondas, debes comenzar desde cero.

Desbloquear colectores (corta): Tienes que oprimir los botones en un orden del 1 al 10.