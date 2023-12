Vampire Survivors y Among Us se unirán en el DLC ‘Emergency Meeting’

Este popular y divertido juego indie está estrenando el modo Aventuras, pequeñas campañas con condiciones predefinidas en las que tenemos que superar diferentes niveles. Pero no contentos con eso, nos tenían una gran sorpresa. Durante la presentación Day of the Devs – The Game Awards Edition, Poncle reveló el nuevo DLC Emergency Meeting para Vampire Survivors que nos va a llevar al mundo de tripulantes e impostores de Among Us.

Pueden ver el tráiler de esta genial colaboración a continuación. Muestra muy poca jugabilidad, pero la animación es excelente.

Igual que los anteriores DLC —Legacy of the Moonspell y Tides of The Foscari— ‘Emergency Meeting’ agregará a Vampire Survivors nuevos personajes, armas, música y mecánicas inspiradas en Among Us. En total, tendremos lo siguiente:

9 personajes nuevos

15 armas nuevas (7 armas base, 7 evoluciones y una sorpresa)

Un nuevo mapa inspirado en Polus

20 desbloqueables

Una aventura (se desbloquea tras jugar Dairy Plant)

Este DLC no incluirá nuevos logros de Steam ni Xbox, pero sí logros dentro del juego.

¿Cuándo saldrá el DLC ‘Emergency Meeting’ con contenido de Among Us para Vampire Survivors?

Este contenido descargable llegará a Xbox One, Series X|S y Steam el lunes 18 de diciembre de 2023. Más adelante llegará también a Nintendo Switch y dispositivos móviles iOS y Android. Al momento de realizar esta nota, no han dicho cuál será el precio del DLC.

También los invitamos a leer nuestra reseña del juego.