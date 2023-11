Among Us: el cosmicubo con skins de Undertale, Celeste y más juegos indies

Descubrir quién es el impostor va a ser mucho más difícil ahora que los jugadores pueden disfrazarse como los personajes de algunos de nuestros juegos independientes favoritos. Ya está disponible en Among Us con un nuevo cosmicubo lleno de recompensas sacadas de otros juegos indie como Undertale, Celeste, A Hat in Time, Untitled Goose Game, Crypt of the Necrodancer, Castle Crashers y Alien Hominid.

Este cosmicubo llegó al juego el martes 28 de noviembre de 2023 junto con la actualización v20231128.

Lo mejor de esta colaboración es que el Cosmicubo indie de Among Us cuesta solo 7000 beans o frijoles. Esta es la moneda que obtenemos por jugar y no se puede comprar con dinero real.

Además de disfraces o aspectos, el cosmicubo indie de Among Us está llego de cosméticos como gorros, placas con nombre y visores que también están inspirados en los juegos independientes Undertale, Celeste, A Hat in Time, Untitled Goose Game, Crypt of the Necrodancer, Castle Crashers y Alien Hominid.

Si están interesados en conseguir todos estos cosméticos, deben saber que este cosmicubo solo estará disponible en la tienda hasta el miércoles 28 de febrero de 2024.

En el pasado, Among Us ha tenido colaboraciones con Scream, Pusheen, Destiny 2, Hololive, Glass Onion y hasta con Geoff Keighley.