Animal Crossing: New Horizons no nos dejará crear más de una isla ni mover los datos de guardado

El 6 de marzo de 2020 es la fecha más esperada por los fanáticos de Animal Crossing. Ese es el día que dejarán todos sus problemas atrás para comenzar una nueva vida de alegría y relajamiento en la isla desierta que les espera en New Horizons. Bueno, a menos que tengan más de un Nintendo Switch o que lo compartan con alguien más. En esos casos, el nuevo juego se puede convertir en una fuente de estrés.

Hoy en día, gracias a la magia del internet (y de los servicios de suscripción), los datos de guardado de nuestros juegos no están limitados a una consola. Podemos moverlos a través de la proverbial ‘nube’ e incluso disfrutarlos en varias plataformas. Por alguna razón, Nintendo se ha decidido por una aproximación bastante retrógrada hacia este tema con Animal Crossing: New Horizons.

Hace algunos días comenzaron a aparecer reportes en foros como Resetera que decían que la tarjeta de descarga del juego incluía mensajes preocupantes: «solo se puede crear una isla por consola» y «no soporta la transferencia de datos de usuario entre consolas».

En ese momento, algunos pensaron que se podía tratar de una imagen de una versión no definitiva de la tarjeta de descarga o un engaño. Lastimosamente, Nintendo confirmó ésto el 6 de febrero en su sitio web oficial japonés. Animal Crossing: New Horizons no soportará la transferencia de datos de usuario ni datos de grabado.

Esto significa que no podremos transferir los datos entre dos consolas Switch. Si tienen una Switch para jugar en casa y una Lite para llevarse con ustedes, no pueden compartir la partida entre las dos. El hecho de tener una sola isla por consola también hace que no podamos compartir el juego con nuestros hijos o pareja, pues no podrán iniciar una nueva partida aunque tengan sus propias cuentas de usuario.

Querido Nintendo: ¿Por qué nos haces esto? No estamos seguros si es una táctica para hacernos comprar la bella Switch de Animal Crossing: New Horizons o desanimarnos de hacerlo.

