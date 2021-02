The Legend of Zelda y Pokémon: recuerdos de aniversario

Es un año importante para Nintendo y The Pokémon Company, pues dos de sus propiedades intelectuales más importantes se pueden dar el lujo de contar 35 y 25 años de existencia, sin que eso signifique una reducción en popularidad.

Todos los días los videojuegos cumplen años, pero estos aniversarios son especiales. The Legend of Zelda, que debutó en Japón un 21 de febrero de 1986, hizo parte de la infancia de una gran mayoría de videojugadores, evolucionando a la par de los mismos con gráficas en 8 y 16-bit, pegando el salto al 3D, luciéndose en cel shading y añadiendo más realismo a sus aventuras al igual que remasterizaciones. Por su parte, un más juvenil Pokémon, que llegó al mundo oriental el 27 de febrero de 1996, nos convirtió en entrenadores de criaturas de bolsillo, cuya dinámica de juego no ha variado mucho en todos estos años, pero que se expandió en una descomunal cantidad de productos alternos.

Como adultos es nuestra labor enseñarles a las nuevas generaciones cuáles fueron esos juegos que nos sumergieron en esta apasionante industria, y aunque hoy en día las relucientes gráficas, historias y jugabilidad de tantos títulos en el mercado hablan por sí solas, hay que respetar a los ancestros por su sabiduría. Eso precisamente es lo que son Zelda y Pokémon.

Al mejor estilo del Alto Mando (x4), recordamos eso que nos atrajo -o no- de estas dos grandes franquicias, de paso animando a quienes nunca las hayan probado por distintas razones, a que les den una oportunidad. Nunca es tarde para hacerlo, para muestra el exitoso relanzamiento de Pokémon Red, Blue y Yellow en 3DS, donde muchos jóvenes dejaron atrás el estigma de las gráficas y escogieron algo de jugabilidad adictiva. O como nuestro excompañero Alex León hace unos años, que nunca había jugado un The Legend of Zelda y ahí estuvo contento haciéndole ‘streaming‘.

Nunca es tarde para los buenos juegos. NUNCA.