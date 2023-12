Ark: Survival Ascended anuncia todo su contenido de cara a 2024 y 2025

La hoja de ruta de Ark: Survival Ascended fue revelada hace unos días, esta anuncia el contenido del juego hasta 2025. El primer DLC del mapa se llamará Scorched Earth, este contenido está programado para salir en marzo de 2024. Por otro lado, también se anunció más contenido que está a punto de ser anunciado. Así como un DLC de pago que incorpora nuevas ‘skins’ a los jugadores.

Este DLC de pago fue la cereza que motivó a muchos jugadores con estos paquetes de contenido. Sin embargo, no solo está limitado a skins sino que está planeado introducir nuevo objetos de construcción, dinosaurios y muchos más. Por otro lado, más características del futuro Scorched Earth se confirmaron. Podemos adoptar la vestimenta de los vaqueros en ‘skins’, igualmente, el nuevo contenido incluirá trenes, vagones, y una creatura exclusiva.

Estas ‘skins’ estarán disponibles a lo largo de marzo de 2024.

Después de este DLC, vendrá otro paquete en mayo del próximo año, llamado The Center. De igual forma, en julio se lanzará Aberration otro contenido que estará disponible el próximo año, Ragnarok, programado para septiembre, Extinction, en octubre y Valguero, disponible en diciembre. Para este punto la hoja de ruta muestra una sorpresa que está programada para noviembre.

De cara al 2025, los jugadores de Ark: Survival Ascended recibirá la expansión de contenido Genesis Part One en febrero. Crystal Isles en Abril, Genesis Part Two en mayo, Lost Island en agosto, y Fjordur en octubre. Todos los detalles de las futuras expansiones están por ser definidas próximamente. Mucho más contenido está por venir, Survival of the Fittest es el nuevo modo de juego que llegará el 20 de diciembre. De igual forma, el Cyropods se añadirá a lo largo del mes.

También podremos ver la ‘skin’ del Krampus que estará disponible durante el evento Winter Wonderland. Por otro lado, el juego aclaró que las fechas están sujetas a cambio pero sorprendería ver algún cambio más allá de la fecha de lanzamiento. Ark: Survival Ascended revelará todos los detalles a lo largo del próximo año.

Vía: Dotesports