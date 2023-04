Las noticias sobre juegos que dejan de funcionar son tristemente cada vez más comunes, pero pocos casos resultan tan directamente impopulares como este. Recientemente, Studio Wildcard anunció una versión mejorada de su popular juego Ark: Survival Evolved para PS5, Xbox Series X|S y PC con la etiqueta Survival Ascended, pero no solo tendremos que pagar por esta nueva versión, sino que la anterior dejará de funcionar y sus servidores serán apagados.

Estas noticias llegaron junto a un reporte que no nos sorprendió en absoluto. La anunciada secuela Ark 2, protagonizada por Vin Diesel, ha sido aplazada y no llegará hasta 2024. Pueden ver el tráiler con el que fue anunciada en The Game Awards 2020 aquí abajo.

Sobra decir que estas noticias no tienen felices a los miembros de la comunidad del juego.

Ark: Survival Ascended, la versión mejorada de Survival Evolved

Según Studio Wildcard, esta versión mejorada de Ark para PS5, Xbox Series X|S y PC será completamente reconstruida en el motor gráfico Unreal Engine 5. Lo raro es que —de acuerdo al comunicado oficial— la única manera de conseguir esta versión para PC y Xbox será comprando un paquete que la incluye junto con la preorden de Ark 2 por $49.99 dólares, mientras que en PS5 no traerá la secuela y costará 10 dólares menos. Por si fuera poco, ya comenzaron a anunciar DLC que costarían 20 dólares cada uno.

Esta versión mejorada se pondrá a la venta a finales de agosto de 2023.

¿Qué pasará con la versión anterior de Ark: Survival Evolved para PS4, Xbox One y PC?

Según el comunicado, la versión anterior del juego dejará de funcionar al mismo tiempo del lanzamiento de la nueva porque los servidores para las plataformas de la pasada generación serían apagados.

No todo está perdido porque los datos de los servidores oficiales serán publicados para que los jugadores puedan administrar sus propios servidores. El juego también se podrá seguir disfrutando en modo de un jugador.

Esto no ha evitado las justas críticas dela comunidad. Obviamente, los comentarios de la publicación están llenos de críticas contra Wildcard, igual que las respuestas a los tweets de la cuenta oficial.

Algunos se han atrevido a sugerir que esto es una broma de día de los inocentes, pero todo indica que es legítima.

Via: Kotaku

Fuente: sitio web oficial del juego